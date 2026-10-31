1 ноября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют КамАЗ и «Торпедо». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.27.

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КамАЗ

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом КамАЗ лишь недавно выбрался из опасной зоны. Команда отличилась 19 забитыми мячами при 27 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, досадным образом уступив тульскому «Арсеналу» — 3:4.

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До того КамАЗ нанес поражение «Нефтехимику» — 2:1, а вот поединок со «СКА-Хабаровском» завершился паритетом — 3:3. Команда не уступила в двух последних домашних поединках.

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Состояние команды: КамАЗ пытается оторваться от опасной зоны, вот только в семи домашних матчах добыл всего одну викторию.

При этом КамАЗ явно способен спрогрессировать. Антон Хазов старается, и его подопечные без боя не сдаются никому. А вот торпедовцев челнинцы не могут обыграть уже три года. Тем не менее команда постарается зацепиться за очки.

Команда мотивирована оторваться от опасной зоны на более комфортное расстояние. Вот только как остановить мощную торпедовскую атаку?

«Торпедо»

Турнирное положение: «Торпедо» мечтает о выходе в элиту. Команда на текущий момент находится на 3-м месте турнирной таблицы.

При этом «Торпедо» на четыре очка отстает от искомой второй позиции. А вот забить удалось 27 мячей при двенадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала мировую с «Ротором» — 1:1.

До того «Торпедо» переиграло «Енисей» — 2:1, а вот чуть раньше нанес поражение «Ленинградцу» — 3:1. Москвичи не проигрывают уже полтора месяца.

Состояние команды: «Торпедо» в кадровом аспекте выглядит весьма выгодно, к тому же победило аж шесть раз в восьми гостевых поединках.

При этом «Торпедо» победило дважды кряду. Вот только давненько не забивал Алексей Каштанов, пока остановившийся на отметке в шесть голов. Зато Джонатан Окоронкво отличился уже четырежды. Впрочем, как и Дмитрий Цыпченко и Александр Юшин. Как вам торпедовская атака по именам?!

Наверняка команда Александра Сторожука будет активно атаковать. Москвичи не могут позволить себе терять очки в матчах с аутсайдерами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в 3.96.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.11, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.74.

Прогноз: Подопечные Сторожука мотивированы плотнее подтянуться ко второй позиции, к тому же уверенно выглядят на чужих полях.

2.27 Победа «Торпедо» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.27 на матч КамАЗ — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 1270₽, общая выплата — 2270₽

Ставка: Победа «Торпедо» во 2-м тайме за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.11 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч КамАЗ — «Торпедо» принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.11.

Пять причин, почему ставка зайдёт