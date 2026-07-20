В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Арарат-Армения» будет принимать «Шемрок Роверс» из Ирландии. Игра пройдет в Ереване 21 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.
«Арарат-Армения»
Турнирная таблица: «Арарат-Армения» — чемпион своей страны. В 27 матчах внутреннего первенства участник Лиги чемпионов набрал 60 очков, опередив своего преследователя — клуб «Ноа» на 4 пункта.
Последние матчи: Чемпион Армении в первом раунде Лиги чемпионов переиграл лучшую команду Латвии — «Ригу» (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: Прервалась пятиматчевая победная серия армянского коллектива, ранее участник Лиги чемпионов одержал три победы и две встречи завершил вничью.
«Шемрок Роверс»
Турнирная таблица: В чемпионате Ирландии «Шемрок Роверс» занимает первое место, набрав 50 очков в 25 матчах.
Последние матчи: Ирландский клуб в первом раунде Лиги чемпионов переиграл мальтийскую «Флориану» (5:1 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В пяти последних матчах «Шемрок Роверс» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Арарат-Армения» в первом раунде Лиги чемпионов обыграла «Ригу» (4:3)
- «Шемрок Роверс» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл мальтийскую «Флориану» (5:3)
- «Арарат-Армения» и «Шемрок Роверс» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Арарат-Армении» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Шемрок Роверса» — 3.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.75.
Прогноз: Обе команды уверенно прошли первый квалификационный раунд, показав высокую результативность. «Арарат-Армения» забила четыре мяча в двух встречах с «Ригой», а «Шемрок Роверс» — пять в противостоянии с «Флорианой». Есть основания ожидать открытый футбол с несколькими голевыми моментами.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.
Прогноз: «Арарат-Армения» и «Шемрок Роверс» вполне могут отличиться в предстоящей встрече. Остановим наш выбор на том, что соперники забьют друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.