Чемпионы Армении и Ирландии сыграют в открытый футбол?

прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.02

В первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов «Арарат-Армения» будет принимать «Шемрок Роверс» из Ирландии. Игра пройдет в Ереване 21 июля. Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.02.

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«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: «Арарат-Армения» — чемпион своей страны. В 27 матчах внутреннего первенства участник Лиги чемпионов набрал 60 очков, опередив своего преследователя — клуб «Ноа» на 4 пункта.

Последние матчи: Чемпион Армении в первом раунде Лиги чемпионов переиграл лучшую команду Латвии — «Ригу» (2:0 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: Прервалась пятиматчевая победная серия армянского коллектива, ранее участник Лиги чемпионов одержал три победы и две встречи завершил вничью.

«Шемрок Роверс»

Турнирная таблица: В чемпионате Ирландии «Шемрок Роверс» занимает первое место, набрав 50 очков в 25 матчах.

Последние матчи: Ирландский клуб в первом раунде Лиги чемпионов переиграл мальтийскую «Флориану» (5:1 — победа дома, 0:2 — поражение в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В пяти последних матчах «Шемрок Роверс» одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Арарат-Армения» в первом раунде Лиги чемпионов обыграла «Ригу» (4:3)

«Шемрок Роверс» в первом раунде Лиги чемпионов переиграл мальтийскую «Флориану» (5:3)

«Арарат-Армения» и «Шемрок Роверс» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Арарат-Армении» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья оценивается в 3.40. На победу «Шемрок Роверса» — 3.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.02 и 1.75.

Прогноз: Обе команды уверенно прошли первый квалификационный раунд, показав высокую результативность. «Арарат-Армения» забила четыре мяча в двух встречах с «Ригой», а «Шемрок Роверс» — пять в противостоянии с «Флорианой». Есть основания ожидать открытый футбол с несколькими голевыми моментами.

2.02 ТБ 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Арарат-Армения» — «Шемрок Роверс» принесёт прибыль 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.02.

Прогноз: «Арарат-Армения» и «Шемрок Роверс» вполне могут отличиться в предстоящей встрече. Остановим наш выбор на том, что соперники забьют друг другу.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Арарат-Армения» — «Шемрок Роверс» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.