21 мая в 1/4 финала Кубка США по футболу сыграют «Коламбус Крю» и «Нью-Йорк Сити». Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Коламбус Крю — Нью-Йорк Сити с коэффициентом для ставки за 2.52.

«Коламбус Крю»

Турнирное положение: «Чёрно-золотые» пока пасут задних. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Коламбус Крю» на 4 очка отстает от топ-9. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Коламбус Крю» не уступил «Филадельфии Юнион» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:3). Да и поединок с «Нью-Йорк Сити» завершился коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах «Коламбус Крю» победил один раз. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: «Коламбус Крю» нынче не преуспевает в плане результатов. Команда не побеждает 4 матча кряду.

Причем «Коламбус Крю» традиционно неудачно противостоит «Нью-Йорк Сити». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: «Голуби» пытаются подтянуться к группе лидеров Восточной конференции. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Нью-Йорк Сити» на 4 очка отстает от четвёртой позиции. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нью-Йорк Сити» не уступил «Нью-Йорк Ред Буллс» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Шарлотту» (1:0). А вот чуть ранее она разделалась с «Коламбус Крю» (3:0).

При этом «Нью-Йорк Сити» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Голуби» смотрятся весьма выгодно. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

При этом «Нью-Йорк Сити» в среднем пропускает больше гола за матч. Да и «Коламбус Крю» команда не проигрывает уже почти 2 года.

Команда относительно неплохо выступает на полях соперников. «Голуби» в двух последних выездных поединках пропустили всего один мяч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Коламбус Крю» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.16.

Прогноз: «Голуби» традиционно успешно противостоят «Коламбус Крю», к тому же солидно выглядели в последних матчах.

Ставка: Проход «Нью-Йорк Сити» за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

