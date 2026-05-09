10 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Рома». Начало игры — в 19:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Парма — Рома с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Парма»
Турнирное положение: «Парма» находится на 13-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав после 35 туров 42 балла. Общая разница мячей — 25:42.
Последние матчи: В последнем матче команда потерпела 13-е поражение в чемпионате Италии, проиграв с разгромным счетом 0:3 миланскому «Интеру».
Ранее «Парма» с минимальным счетом обыграла в гостевых матчах «Пизу» (1:0) и «Удинезе» (1:0), а также была ничья против «Наполи» (1:1).
Состояние команды: «Парма» в последних пяти матчах выиграла два матча, два раза сыграла вничью и одно поражение. Команда обосновалась в середине турнирной таблицы, не претендуя на еврокубки и обезопасив себя от борьбы за выживание.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» идет на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 64 балла. Общая разница мячей — 52:29.
Последние матчи: В своем последнем матче римская команда смогла продлить серию без поражений, разгромив в домашнем матче «Фиорентину» со счетом 4:0.
Ранее «Рома» обыграла в гостях «Болонье» со счетом 2:0, поделила очки с «Аталантой», сыграв вничью со счетом 1:1, а также разгромила «Пизу» со счетом 3:0.
Состояние команды: «Рома» продолжает борьбу за Лигу чемпионов и медали Серии А. У клуба в двух оставшихся матчах есть шанс набрать шесть очков и ворваться на третью строчку. Отметим, что в шести матчах у «Ромы» всего одно поражение, забив 13 мячей в поединках.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рома» в этом матче выглядит предпочтительнее. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в 6.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.99 и 1.76.
Прогноз: Сыграем на тотале больше 2,5 мячей в матче. Это основная ставка.
Ставка: Тотал больше 2,5 мячей в матче за 1.99.
Прогноз: Рискнем и сыграем на форе «Ромы» (-1,5) в этом поединке.
Ставка: Фора «Ромы» в матче (-1,5) за 2.41.