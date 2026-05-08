9 мая в 9-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Кызылжар». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Астана — Кызылжар с коэффициентом для ставки за 3.03.
«Астана»
Турнирное положение: «Астана» борется за чемпионский титул. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Астана» на 6 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Астана» уступила «Каспию» (0:1).
До того команда потерпела поражение от «Тобола» (1:2). А вот поединок с «Атырау» завершился успехом (2:1).
В пяти своих последних матчах «Астана» победила один раз. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Астана» нынче выглядит убогенько. Команда уступила в двух своих последних матчах.
Причем «Астана» традиционно успешно противостоит «Кызылжару». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Кызылжар»
Турнирное положение: «Кызылжар» ходит в середняках лиги. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Кызылжар» на 4 очка отстает от тройки лидеров. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кызылжар» уступил «Окжетпесу» (0:1).
До того команда переиграла павлодарский «Иртыш» (2:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ордабасы» (1:2).
При этом «Кызылжар» в 5 своих последних поединках одержал 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Кызылжар» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Кызылжар» имеет относительно надежные тылы. Пропускает команда в среднем один мяч за матч.
Команда не столь удачно выступает на полях соперников. В трех выездных поединках добыто лишь четыре зачетных балла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астана» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 4.38.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.81 и 1.96.
Прогноз: «Астана» стремится подтянуться к лидирующей группе, да и «Кызылжар» не блещет в выездных матчах.
Ставка: Фора «Астаны» -1.5 за 3.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Астана» имеет качественный подбор атакующих исполнителей
- «Кызылжар» не столь успешно выступает на чужих полях
- Обе команды в среднем пропускают один мяч за матч
- «Астана» набрала 10 очков в 4 домашних поединках
- «Астана» уже почти 3 года не проигрывает «Кызылжару»