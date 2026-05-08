9 мая в 4-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Алга» и «Алай». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Алга — Алай с коэффициентом для ставки за 3.30.
«Алга»
Турнирное положение: «Алга» сражается за чемпионство. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Алга» на 4 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алга» не смогла одолеть «Азию» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Токтогулу» (2:0). Да и поединок с «Кыргызалтыном» завершился ярким успехом (3:0).
В пяти своих последних матчах «Алга» победила 3 раза. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Алга» нынче выглядит выгодно. Команда до последней ничьей победила 3 раза подряд.
Причем «Алга» традиционно неудачно противостоит «Алаю». В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух паритетах.
«Алай»
Турнирное положение: «Алай» явно поборется за медали чемпионата. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Алай» на 5 очков отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алай» переиграл «Барс» (2:1).
До того команда вчистую уступила «Мурас Юнайтед» (0:2). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Бишкек Сити» (1:1).
При этом «Алай» в 5 своих последних поединках одержал две победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Алай» нынче не блещет стабильностью результатов. Команда все никак не может подтянуться к тройке лидеров.
При этом «Алай» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем чуть чаще одного мяча за матч.
Команда весьма удачно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках текущего чемпионата «Алай» добыл семь очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Алга» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
Прогноз: «Алга» стремится плотнее подтянуться к лидирующей группе, да и оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Фора «Алги» -1.5 за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Алай» не блещет стабильностью результатов
- «Алга» нынче находится в отличных кондициях
- «Алай» в среднем пропускает чуть больше гола за матч
- «Алга» в 5 домашних поединках добыла 13 очков
- «Алга» в среднем забивает 2 мяча за матч