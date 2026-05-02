2 мая в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Милан». Начало игры — в 16:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Сассуоло — Милан с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Сассуоло»
Турнирное положение: команда из одноименного города уже абсолютно ни за что не борется и является крепким середняком итальянского чемпионата.
В настоящий момент в активе «черно-зеленых» 46 баллов и десятая строчка в турнирной таблице Серии А.
За 34 матча коллектив из провинции Модена в регионе Эмилия-Романья забил 41 мяч, а пропустил на три больше.
Последние матчи: в прошлых турах команда из Сассуоло сыграла вничью с «Фиорентиной» (0:0) и выиграла у «Комо» (2:1).
До этого же «Сассуоло» проиграл «Дженоа» (1:2), но выиграл у «Кальяри» (2:1).
Не сыграют: в лазарете находятся Даниэль Болока, Фали Канде и Эдоардо Пьераньоло.
Состояние команды: подопечные Фабио Гроссо могут уже планомерно готовиться к следующему сезону и ставить на него новые цели. Сейчас же «Сассуоло» уже намного отстал от зоны еврокубков и намного опережает зону вылета, поэтому в оставшихся матчах может проверять ближайший резерв и наигрывать новые связки.
«Милан»
Турнирное положение: миланская команда борется за место в зоне Лиги чемпионов и может завершить сезон с серебряными медалями.
Сейчас на счету «россонери» 67 зачетных баллов и третья строчка в табеле о рангах итальянского чемпионата.
У коллектива из Милана отличная разница забитых и пропущенных мячей — 48:27.
Последние матчи: в прошлых турах миланцы сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0) и победили «Верону» (1:0).
До этого же «красно-черные» умудрились проиграть «Удинезе» (0:3) и «Наполи» (0:1).
Не сыграют: травмирован в команде из одноименного города только Лука Модрич.
Состояние команды: «дьяволы» сейчас на два балла отстают от второго «Наполи» и на шесть очков опережают пятый «Комо». «Милан» должен завершить сезон с медалями и в зоне Лиги чемпионов.
Подопечные Массимилиано Аллегри неплохо смотрелись на протяжении всего сезона и заслуженно занимают свое место. У «Милана» хороший состав и команда в следующем сезоне может замахнуться на Скудетто.
Статистика для ставок
- «Сассуоло» проиграл 1 из 5 последних матчей
- «Милан» выиграл 1 из 4 последних матчей
- В последнем очном поединке команд «Милан» и «Сассуоло» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.20, а победа «Сассуоло» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.72 и 2.13.
Прогноз: «Милану» нужнее и он сильнее, поэтому должен добывать победу.
Ставка: победа «Милана» с форой-1 за 2.15.
Прогноз: команды вполне могут много не забить, «Милан» будет стараться не пропустить.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.13.