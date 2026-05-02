3 мая в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют менхенгладбахская «Боруссия» и «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи — в 18:30 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Боруссия Дортмунд с коэффициентом для ставки за 1.54.
«Боруссия» Менхенгладбах
Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах занимает 11-е место в таблице Бундеслиги. В активе команды 32 очка по итогам 31 тура.
На данный момент клуб одержал 7 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений. Разница мячей составляет 36:50.
Последние матчи: Коллектив из Менхенгладбаха достаточно давно не побеждает. Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей.
В апреле «Боруссия» Менхенгладбах из четырех встреч три завершила вничью. Также в прошлом месяце клуб в гостях уступил «РБ Лейпцигу» со счетом 0:1.
Состояние команды: Мёнхенгладбах проводит гораздо более сложный сезон. Команда давно потеряла шансы на еврокубки и сосредоточена на сохранении места в Бундеслиге. При этом до зоны вылета еще сохраняется отрыв в шесть очков, но полной безопасности пока нет.
Главной проблемой гладбахцев остается нестабильность. В последних шести турах команда не одержала ни одной победы. Несмотря на общие трудности, дома Мёнхенгладбах выглядит значительно увереннее. Последнее поражение на своем поле произошло в январе.
«Боруссия» Дортмунд
Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд находится в таблице на второй позиции. Высока вероятность, что клуб не упустит серебряные медали.
В 32-х встречах «шмели» набрали 67 очков. У команды 20 побед, семь ничьих и четыре поражения. Дортмундцы забили 65 голов и пропустили 31 мяч.
Последние матчи: В апреле «Боруссия» Дортмунд провела четыре матча. Были зафиксированы две победы и два поражения.
Ранее после неудачных матчей с «Байером» и «Хоффенхаймом» дортмундцы порадовали своих фанатов разгромом «Фрайбурга» со счетом 4:0. Это произошло в минувшие выходные.
Состояние команды: Дортмундцы на протяжении большей части сезона уверенно держатся в верхней части таблицы. Последние недели у «Боруссии» получились неоднозначными. Были и поражения от прямых соперников — 0:1 от «Байера» и 1:2 от «Хоффенхайма», — однако в остальных матчах команда действовала уверенно. Особенно выделяются крупные победы над «Штутгартом» (2:0) и «Фрайбургом» (4:0), которые показали высокий атакующий потенциал коллектива.
Карим Адейеми вернулся к тренировкам после повреждения и может появиться на поле. Хотя, скорее всего, он начнет матч на скамейке запасных.
Статистика для ставок
- Безвыигрышная серия «Боруссии» Менхенгладбах составляет пять матчей
- Клуб из Мёнхенгладбаха последний раз проигрывал дома еще в январе
- В первом круге дортмундский клуб победил на своем поле со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гости являются фаворитами у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.84, а победа хозяев — в 3.78.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.59 и 2.36.
Прогноз: «Боруссия» Менхенгладбах регулярно отличается забитыми мячами, что делает её опасной даже в матчах против фаворитов. Скорее всего, в предстоящей встрече смогут забить обе команды.
Ставка: Обе команды забьют за 1.54.
Прогноз: На поле в Мёнхенгладбахе «шмели» регулярно испытывают трудности и часто теряют очки. У хозяев есть неплохие шансы не проиграть Дортмунду.
Ставка: «Боруссия» Менхенгладбах не проиграет за 1.88.