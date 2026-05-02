3 мая в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют менхенгладбахская «Боруссия» и «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи — в 18:30 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Боруссия Дортмунд с коэффициентом для ставки за 1.54.

«Боруссия» Менхенгладбах

Турнирное положение: «Боруссия» Менхенгладбах занимает 11-е место в таблице Бундеслиги.  В активе команды 32 очка по итогам 31 тура.

На данный момент клуб одержал 7 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.  Разница мячей составляет 36:50.

Последние матчи: Коллектив из Менхенгладбаха достаточно давно не побеждает.  Безвыигрышная серия команды составляет пять матчей.

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В апреле «Боруссия» Менхенгладбах из четырех встреч три завершила вничью.  Также в прошлом месяце клуб в гостях уступил «РБ Лейпцигу» со счетом 0:1.

Состояние команды: Мёнхенгладбах проводит гораздо более сложный сезон.  Команда давно потеряла шансы на еврокубки и сосредоточена на сохранении места в Бундеслиге.  При этом до зоны вылета еще сохраняется отрыв в шесть очков, но полной безопасности пока нет.

Главной проблемой гладбахцев остается нестабильность.  В последних шести турах команда не одержала ни одной победы.  Несмотря на общие трудности, дома Мёнхенгладбах выглядит значительно увереннее.  Последнее поражение на своем поле произошло в январе.

«Боруссия» Дортмунд

Турнирное положение: «Боруссия» Дортмунд находится в таблице на второй позиции.  Высока вероятность, что клуб не упустит серебряные медали.

В 32-х встречах «шмели» набрали 67 очков.  У команды 20 побед, семь ничьих и четыре поражения.  Дортмундцы забили 65 голов и пропустили 31 мяч.

Последние матчи: В апреле «Боруссия» Дортмунд провела четыре матча.  Были зафиксированы две победы и два поражения.

Ранее после неудачных матчей с «Байером» и «Хоффенхаймом» дортмундцы порадовали своих фанатов разгромом «Фрайбурга» со счетом 4:0.  Это произошло в минувшие выходные.

Состояние команды: Дортмундцы на протяжении большей части сезона уверенно держатся в верхней части таблицы.  Последние недели у «Боруссии» получились неоднозначными.  Были и поражения от прямых соперников — 0:1 от «Байера» и 1:2 от «Хоффенхайма», — однако в остальных матчах команда действовала уверенно.  Особенно выделяются крупные победы над «Штутгартом» (2:0) и «Фрайбургом» (4:0), которые показали высокий атакующий потенциал коллектива.

Карим Адейеми вернулся к тренировкам после повреждения и может появиться на поле.  Хотя, скорее всего, он начнет матч на скамейке запасных.

Статистика для ставок

  • Безвыигрышная серия «Боруссии» Менхенгладбах составляет пять матчей
  • Клуб из Мёнхенгладбаха последний раз проигрывал дома еще в январе
  • В первом круге дортмундский клуб победил на своем поле со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Гости являются фаворитами у букмекеров перед предстоящей игрой.  На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90.  Ничья оценена в 3.84, а победа хозяев — в 3.78.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.59 и 2.36.

Прогноз: «Боруссия» Менхенгладбах регулярно отличается забитыми мячами, что делает её опасной даже в матчах против фаворитов.  Скорее всего, в предстоящей встрече смогут забить обе команды.

Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.54 на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд  принесёт прибыль 540₽, общая выплата — 1540₽

Ставка: Обе команды забьют за 1.54.

Прогноз: На поле в Мёнхенгладбахе «шмели» регулярно испытывают трудности и часто теряют очки.  У хозяев есть неплохие шансы не проиграть Дортмунду.

Ставка 1000  с коэффициентом 1.88 на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд  позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: «Боруссия» Менхенгладбах не проиграет за 1.88.