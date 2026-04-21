прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.97

22 апреля в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Спартак» Кострома и «СКА-Хабаровск». Матч начнется в 16:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Спартак Кострома — СКА-Хабаровск с коэффициентом для ставки за 1.97.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: «Спартак» идет на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 44 очка. Общая разница мячей — 41:36.

Последние матчи: в последнем матче костромская команда потерпела 11-е место в чемпионате. «Спартак» уступил «Нефтехимику» в гостевом поединке со счетом 1:3.

Ранее клуб смог обыграть на выезде «Черноморец» со счетом 2:1 и заработал три очка во встрече против «Енисея» при домашних трибунах, завершив матч со счетом 2:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Спартак» добыл две победы, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Отметим, что после возобновления чемпионата у команды всего две виктории в восьми встречах. «Спартак» не потерял шансы побороться за повышение в классе, однако спад коллектива важно отметить.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» идет на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 29 туров 35 баллов. У команды восемь побед, 11 матчей вничью и десять поражений. Общая разница мячей — 32:39.

Последние матчи: В последнем матче хабаровская команда сыграла неудачно при домашних трибунах. Клуб проиграл волгоградскому «Ротору» со счетом 1:2.

Ранее «СКА» смог заработать очки в поединке против «Челябинска», завершив матч вничью со счетом 2:2, и расписал мировую против ульяновской «Волги» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» находится в шести очках очках от зоны вылета из Первой лиги. Ситуацию усложняет серия из семи матчей без побед: четыре поражения и три поединка вничью. Отметим, что клуб не может оставить свои ворота «сухими» в 12 из последних 13 матчей в Первой лиги.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 1.84. Ничья оценена в 3.35, победа оппонента — 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.65.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд в матче. Это основная ставка.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Спартак» Кострома — «СКА-Хабаровск» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 1.97.

Прогноз: Рискнем и сыграем на ожидании результата в матче. Для нас «Спартак» фаворит и поставим на их победу.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.52 на матч «Спартак» Кострома — «СКА-Хабаровск» позволит вывести на карту выигрыш 1520₽, общая выплата — 2520₽

Ставка: Фора «Спартака» (-1) в матче за 2.52.