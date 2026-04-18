19 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Мец» и «Париж». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Мец — Париж с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Мец»

Турнирное положение: «Гранатовые» отчаянно сражаются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Мец» на 13 очков отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гранатовые» вчистую уступили «Марселю» (1:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не смогла обыграть «Нант» (0:0). Да и поединок с «Ренном» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Мец» добыл 2 паритета. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Состояние команды: «Гранатовые» нынче находятся на спаде. Команда не побеждает уже 14 матчей кряду.

Причем «Мец» традиционно удачно противостоит «Парижу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Париж»

Турнирное положение: «Синие» несколько отдалились от опасной зоны. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Париж» на 11 очков опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела шикарно. «Синие» уверенно переиграли «Монако» (4:1).

До того команда не сумела одолеть «Лорьян» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Гавру» (3:2).

При этом «Париж» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Синие» нынче выглядят вполне симпатично. Команда не проигрывает 7 матчей кряду.

При этом «Париж» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 16 очками в 15 матчах Лиги 1.

«Синие» нынче несколько поднаторели в плане результатов. Парижане уже фактически обеспечили себе спокойную жизнь.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Париж» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Мец» выглядит обреченным на вылет, тогда как «синие» нынче выглядят весьма симпатично.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Пять причин, почему ставка зайдет