17 апреля в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Азия» Талас. Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Азия Талас с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата стартовал не лучшим образом. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата набрал всего лишь 6 очков в 6 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Нефтчи» Кочкор-Ата был бит «Алгой» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Кыргызалтыну» (1:0). Да и поединок с «Токтогулом» принес успех (3:0).
В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата добыл 2 виктории. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче крайне нестабилен. До последней коллизии команда победила 2 раза подряд.
Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата неудачно выступает в родных стенах. Команда добыла всего одну победу в трех домашних встречах.
«Азия» Талас
Турнирное положение: «Азия» Талас выдала вполне продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Азия» Талас на 3 очка отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Азия» Талас одолела «Илбирс» (4:1).
До того команда сумела переиграть «Алай» (3:1). Плюс чуть ранее она расправилась еще и с «Дордоем» (3:1).
При этом «Азия» Талас в 5 своих последних поединках победила 3 раза. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Азия» Талас выдает вполне приличный отрезок. Команда преуспевает в плане реализации.
При этом «Азия» Талас победила в 3 своих последних поединках. А вот в свои ворота команда пропускает в среднем чаще гола за матч.
Команда достаточно продуктивно выступает вне родных стен. В двух выездных поединках она разжилась четырьмя очками.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Азия» Талас в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.80.
Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче пребывает в кризисе, тогда как оппонент преуспевает в плане реализации.
Ставка: Победа «Азии» Талас за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Азия» Талас выгодно смотрится в плане реализации
- «Нефтчи» Кочкор-Ата в среднем забивает гол за матч
- «Азия» Талас победила 3 раза кряду
- «Нефтчи» Кочкор-Ата крайне нестабилен в плане игры и результатов
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч