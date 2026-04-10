11 апреля в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Алавес». Начало встречи — в 15:00 мск. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Реал Сосьедад — Алавес с коэффициентом для ставки за 1.73.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: В таблице Ла Лиги «Реал Сосьедад» находится на седьмой строчке. У команды 41 набранное очко.

На данный момент клуб из Сан-Себастьяна одержал 11 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений. Разница мячей составляет 46-45.

Последние матчи: «Реал Сосьедад» удачно начал текущий месяц. 4 апреля команда дома победила «Леванте» со счетом 2:0.

С 7 марта по 4 апреля коллектив из Сан-Себастьяна провел четыре матча в Примере. Были зафиксированы две победы и два поражения.

Состояние команды: В последних турах «Реал Сосьедад» демонстрирует нестабильность: хорошие игры чередуются с неудачными. После поражения от «Вильярреала» (1:3) команда сумела реабилитироваться и уверенно обыграла «Леванте» (2:0). В целом результаты последних матчей складываются по принципу «через раз».

На своём поле «Реал Сосьедад» традиционно выглядит гораздо увереннее, регулярно набирая очки и играя первым номером.

«Алавес»

Турнирное положение: В таблице Примеры «Алавес» располагается на 15-й позиции, записав в актив 32 балла.

В 30 встречах «Алавес» одержал 8 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 43 мяча.

Последние матчи: «Алавес» в нынешнем месяце провел один матч. 5 апреля клуб на своем поле разошелся миром с «Осасуной» (2:2).

Беспроигрышная серия «Алавеса» составляет три матча. Последний раз команда уступала 8 марта, когда не набрала очков в выездной игре с «Валенсией» (2:3).

Состояние команды: Команда постепенно улучшает ситуацию после слабого старта сезона. Особенно запомнилась волевая победа над «Сельтой» (4:3), где клуб сумел отыграться с крупного отставания. В следующем туре «Алавес» сыграл вничью с «Осасуной» (2:2), причём оба мяча были забиты с пенальти в концовке встречи.

Несмотря на редкие победы, команда стала действовать более организованно и в последних турах реже проигрывает, что позволило набрать несколько важных очков.

Статистика для ставок

В 10 последних очных встречах в Примере «Реал Сосьедад» одержал три победы, 4 раза уступил, а еще три поединка закончились вничью

В первом круге «Реал Сосьедад» уступил в гостях со счетом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.75, а победа «Алавеса» — в 4.81.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.88 и 1.91.

Прогноз: Хозяева выглядят предпочтительнее за счёт более высокого класса и уверенной игры на своём поле.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.73.

Прогноз: «Алавес» способен навязать борьбу, однако нестабильность и проблемы в обороне могут сыграть ключевую роль. Нельзя исключать обмена голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.