11 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эльче» и «Валенсия». Начало игры — в 17:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эльче — Валенсия с коэффициентом для ставки за 2.90.

«Эльче»

Турнирное положение: «Зелёно-полосатые» бьются за выживание в классе сильнейших.  Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Эльче» на 2 пункта отстает от спасительной 17 позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Зелёно-полосатые» были биты «Райо Вальекано» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Астон Вилле» (2:1).  Да и поединок с «Мальоркой» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Эльче» победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: «Зелёно-полосатые» нынче не преуспевают в плане стабильности результатов.  Команда до последней коллизии уступила 2 раза подряд.

Причем «Эльче» традиционно неудачно противостоит «Валенсии».  В последних пяти очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» еще не обеспечили себе спокойную жизнь.  Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на 6 очков оторвалась от зоны вылета.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Летучие мыши» уступили «Сельте» (2:3).

До того команда нанесла поражение «Севилье» (2:0).  А вот чуть ранее она минимально уступила «Овьедо».

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Летучие мыши» весной выглядят вполне прилично.  Команда постепенно отдаляется от группы аутсайдеров.

При этом «Валенсия» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот вне родных стен «летучие мыши» разжились лишь 12 очками в 15 поединках.

В этом поединке «летучие мыши» явно будут активно атаковать.  Наверняка свое веское слово скажет форвард Уго Дуро.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Эльче» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45.  Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Летучие мыши» продуктивно выступают весной, к тому же мотивированы отдалиться от опасной зоны.

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Летучие мыши» уже 5 с половиной лет не проигрывают «Эльче»
  • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч
  • «Зелёно-полосатые» до последней коллизии победили 2 раза подряд
  • «Эльче» в родных стенах в среднем пропускает гол за матч
  • В приличной форме находится форвард «Валенсии» Уго Дуро