прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 3.25

10 апреля в 42-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Бромвич» и «Миллуолл». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Вест Бромвич — Миллуолл с коэффициентом для ставки за 3.25.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Дрозды» бьются за выживание в Чемпионшипе. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Бромвич» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрозды» не сумели обыграть «Блэкберн» (0:0).

До того команда расписала мировую с «Рексемом» (2:2). А вот поединок с «Бристоль Сити» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Вест Бромвич» разжился 2 победами. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: «Дрозды» нынче достаточно крепки. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

Причем «Вест Бромвич» имеет проблемы с надежностью тылов. Да и в матче первого круга команда была бита «львами» (0:3).

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» борются за прямое повышение в классе. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Миллуолл» имеет столько же очков, столько идущий вторым «Ипсвич». При этом команда в среднем забивает меньше 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» проиграли «Норвичу» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Мидлсбро» (2:1). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Ипсвичем» (1:1).

При этом «Миллуолл» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Львы» весной выглядят нестабильно. Команде явно не хватает ярко выраженного бомбардира.

При этом «Миллуолл» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот вне родных стен «львы» разжились 23 очками в 20 поединках.

В этом поединке «львы» явно будут рисковать. Шансы на вторую строчку еще не потеряны, да и «дроздам» команда не проигрывает уже 7 с половиной лет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Вест Бромвич» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.69.

Прогноз: «Львы» продуктивно выступают на чужих полях, к тому же мотивированы пободаться за второе место.

Ставка: Победа «Миллуолла» за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

