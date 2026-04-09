прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 2.40

10 апреля в 6-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Алга». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Нефтчи Кочкор-Ата — Алга с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтчи» Кочкор-Ата стартовал скромненько. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата на 3 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Нефтчи» Кочкор-Ата переиграл «Кыргызалтын» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Токтогулу» (3:0). А вот поединок с «Илбирсом» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата добыл 2 победы. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче находится на подъеме. Команда победила 2 раза подряд.

Причем «Нефтчи» Кочкор-Ата исторически успешно противостоит «Алге». В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» выдала довольно продуктивный старт чемпионата. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Алга» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алга» не сумела одолеть «Илбирс» (2:2).

До того команда расписала мировую с «Озгоном» (2:2). А вот чуть ранее она уверенно одолела «Алдиер» (3:0).

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках одержала 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Алга» нынче выглядит вполне симпатично. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Алга» довольно неплохо атакует. Уже успел отличиться двумя мячами талантливый хавбек Кими Мерк.

Команда не преуспевает вне родных стен. В двух выездных поединках текущего сезона она разжилась всего двумя очками.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Нефтчи» Кочкор-Ата в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.75 и 1.90.

Прогноз: «Нефтчи» Кочкор-Ата нынче прибавил, да и «Алга» не преуспевает в выездных матчах.

Ставка: Победа «Нефтчи» Кочкор-Ата за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50

