1 апреля в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Тунис. Начало игры — в 02:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Канада — Тунис с коэффициентом для ставки за 2.45.
Канада
Турнирное положение: Канадцы автоматически квалифицировались на чемпионат мира. Команда будет одной из хозяек турнира.
При этом Канада не проигрывает уже 5 матчей кряду. До последней ничьей команда победила 2 раза подряд.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Канадцы не сумели одолеть Исландию (2:2).
До того команда с трудом одолела Гватемалу (1:0). Зато поединок с Венесуэлой завершился уверенным успехом (2:0).
В пяти своих последних матчах Канада разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Состояние команды: Канадцы нынче находятся в приличных кондициях. Команда имеет качественный подбор игроков.
Причем Канада явно способна прибавить во всех компонентах. Да и Джонатан Дэвид оформил дубль в ворота исландцев.
Тунис
Турнирное положение: Тунисцы успешно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Тунис на 13 очков опередил Намибию. При этом команда не пропустила ни одного мяча в 10 матчах отбора.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Тунисцы переиграли Гаити (1:0).
До того команда в серии пенальти уступила Мали. А вот чуть ранее она подписала мировую с Танзанией (1:1).
При этом Тунис в 5 своих последних поединках одержал 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Тунисцы нынче не особенно преуспевают в плане результатов. Команде трудно даются поединки с крепкими оппонентами.
При этом Тунис в среднем забивает 2 гола за матч. Да и не проигрывает команда уже три поединка кряду.
Оборона тунисцев выглядит весьма монолитно. Плюс в составе команды имеются квалифицированные атакующие исполнители.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Канада в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.76.
Прогноз: Канадцы ныне выглядят монолитнее соперника, и уж точно сразу будут активны в атаке.
Ставка: Победа Канады в 1 тайме за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники распишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.33
Пять причин, почему ставка зайдет
- Канада не проигрывает 5 матчей кряду
- Тунис в последних матчах не преуспевает в плане реализации
- Канада до последней ничьей победила 2 раза подряд
- Тунисцы до последней виктории не побеждали 3 матча кряду
- Канадцы имеют качественный подбор атакующих исполнителей