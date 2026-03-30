Забить выйдет не у всех

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.03

31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Украина и Албания. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Украина — Албания с коэффициентом для ставки за 2.03.

Украина

Турнирное положение: Украинцы не прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Украина в плей-офф вчистую уступила шведам. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Украинцы проиграли Швеции (1:3).

До того команда нанесла поражение Исландии (2:0). А вот поединок с Францией завершился зычной коллизией (0:4).

В пяти своих последних матчах Украина одержала 3 победы. В этих поединках команда забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: Украинцы в последних матчах выглядели не лучшим образом. Команда Сергея Реброва в матче со шведами не была похожа на себя.

Причем Украина традиционно успешно противостоит албанцам. В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Албания

Турнирное положение: Албанцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 2 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Албания на 10 очков отстала от Англии. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Албанцы уступили Польше (1:2).

До того команда была бита Англией (0:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть скромную Андорру (1:0).

При этом Албания в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Албанцы традиционно крепки и неуступчивы. Вот только команда уступила дважды подряд.

При этом Албания в среднем пропускает чуть реже одного мяча за матч. А вот украинцев команда не может одолеть полтора года.

Команда имеет сложности в плане реализации. В трех своих последних поединках она сумела отличиться всего двумя голами.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Украина в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.94. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 3.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.77 и 1.97.

Прогноз: Украинцы способны прибавить в плане реализации, а вот Албания имеет огромные сложности в этом аспекте.

Ставка: Обе не забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме украинцы переиграют Албанию.

Ставка: Победа Украины в 1 тайме за 2.54

