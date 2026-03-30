31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Казахстан и Коморские острова. Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Казахстан — Коморские острова с коэффициентом для ставки за 2.36.

Казахстан

Турнирное положение: Казахи не квалифицировались на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом Казахстан набрал 8 очков в 8 поединках отбора. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Казахи одолели Намибию (2:0).

До того команда потерпела поражение от фарерцев (0:2). А вот поединок с Бельгией завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах Казахстан разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Состояние команды: Казахи не блещут стабильностью результатов. Команда не преуспевает в плане реализации.

Причем Казахстан имеет не столь надежные тылы. В последнем отборочном цикле команда пропустила 13 мячей.

Коморские острова

Турнирное положение: Островитяне неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Коморские острова на 4 очка отстали от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Островитяне в серии пенальти уступили Намибии.

До того команда не уступила сборной Мали (0:0). А вот чуть ранее она подписала сухую мировую с Замбией.

При этом Коморские острова в 5 своих последних поединках потерпели 2 поражения. Команда отличилась одним забитым мячом при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Островитяне несколько увязли в плане результатов. Команда не побеждает еще в середины ноября.

При этом Коморские острова в среднем пропускают чаще гола за матч. Да и в четырех последних поединках команда не смогла отличиться.

Команде явно недостает пресловутой монолитности. А вот дать бой казахам островитяне вполне способны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Казахстан в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: Казахи выглядят монолитнее соперника, и явно с первых минут понесутся к его владениям.

Ставка: Победа Казахстана в 1 тайме за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники совершат голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.12

