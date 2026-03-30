31 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Ирландия и Северная Македония. Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ирландия — Северная Македония с коэффициентом для ставки за 2.00.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландцы не прошли квалификацию на чемпионат мира.  Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом Ирландия в плей-офф уступила чехам.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Ирландцы в серии пенальти уступили Чехии.

До того команда нанесла поражение Венгрии (3:2).  Да и поединок с Португалией завершился викторией (2:0).

В пяти своих последних матчах Ирландия одержала 3 победы.  В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: Ирландцы в последних матчах выглядели симпатично.  Команда до последней встречи победили трижды кряду.

Причем Ирландия традиционно успешно противостоит македонцам.  В последних пяти очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Северная Македония

Турнирное положение: Македонцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Северная Македония на 3 очка отстала от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Македонцы уступили Дании (0:4).

До того команда была разбита Уэльсом (1:7).  А вот чуть ранее она не смогла переиграть скромную Латвию (0:0).

При этом Северная Македония в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьи.  Команда отличилась 2 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Македонцы традиционно крепки и неуступчивы.  Вот только команда не побеждает уже 5 матчей подряд.

При этом Северная Македония в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот ирландцев команда не может одолеть уже 29 лет.

Команда имеет достаточно скромный подбор игроков.  Да и в двух последних очных поединках македонцы уступили «айришам».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Ирландия в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61.  Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 6.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.94 и 1.92.

Прогноз: Ирландцы способны прибавить в плане реализации, да и Северная Македония не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Северная Македония в двух своих последних матчах пропустила 11 мячей
  • Ирландцы не уступили в 4 своих последних поединках
  • Северная Македония уже 29 лет не обыгрывает «айришей»
  • Ирландцы в среднем пропускают гол за матч
  • Македонцы не могут победить уже 5 матчей кряду