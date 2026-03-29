30 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Индонезия и Болгария. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Индонезия — Болгария с коэффициентом для ставки за 2.15.

Индонезия

Турнирное положение: Индонезийцы не прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Индонезия в двух матчах финального группового этапа не набрала ни одного очка. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Индонезийцы разгромили Сент-Киттс и Невис (4:0).

До того команда потерпела поражение от Ирака (0:1). Да и поединок с Саудовской Аравией завершился неудачей (2:3).

В пяти своих последних матчах Индонезия разжилась двумя победами. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Состояние команды: Индонезийцы крайне нестабильны. Команда до последней победы уступила 2 раза подряд.

Причем Индонезия традиционно испытывает сложности в матчах с крепкими соперниками. Да и состав команды выглядит по именам скромненько.

Болгария

Турнирное положение: Болгары неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 4 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Болгария разжилась всего 3 очками в 6 поединках. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела весело. Болгары разгромили Соломоновы острова (10:2).

До того команда нанесла поражение Грузии (2:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила итальянцам (0:2).

При этом Болгария в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Болгары постепенно набирают обороты. Команда победила в двух последних матчах.

При этом Болгария в среднем пропускает 3 мяча за матч. Зато в двух последних поединках команда отличилась 12 раз.

Команда имеет достаточно скромный подбор игроков. Да и до двух последних побед болгары уступили 6 раз кряду.

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Индонезия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.58 и 1.51.

Прогноз: Болгары способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона соперника не блещет монолитностью.

Ставка: Победа Болгарии за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

