прогноз на товарищеский матч

30 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Азербайджан и Сьерра-Леоне. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Азербайджан — Сьерра-Леоне с коэффициентом для ставки за 2.14.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджанцы провалили квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы.

При этом Азербайджан набрал лишь одно очко в 6 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Азербайджанцы разгромили скромную Сент-Люсию (6:1).

До того команда потерпела поражение от Франции (1:3). Да и поединок с Исландией завершился неудачей (0:2).

В пяти своих последних матчах Азербайджан разжился одной победой. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Состояние команды: Азербайджанцы нынче находятся в кризисе. Команда имеет серьезные проблемы с надежностью тылов.

Причем Азербайджан до последней виктории уступил 4 раза кряду. Да и подбор игроков у команды довольно скромный.

Сьерра-Леоне

Турнирное положение: Сьерралеонцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Сьерра-Леоне на 6 очков отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Сьерралеонцы переиграли Джибути (2:1).

До того команда потерпела поражение от Буркина-Фасо (0:1). А вот чуть ранее она переиграла Эфиопию (2:0).

При этом Сьерра-Леоне в 5 своих последних поединках одержала 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Сьерралеонцы крепки, однако в плане стабильности не преуспевают. Команда испытывает заметные сложности в матчах с крепкими оппонентами.

При этом Сьерра-Леоне в среднем пропускает аккурат гол за матч. Да и победы даются команде довольно натужно.

Команда имеет весьма скромный подбор игроков. Да и в двух последних поединках сьерралеонцы отличились всего два раза.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Сьерра-Леоне в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.37.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.15 и 1.65.

Прогноз: Африканцы способны прибавить в плане реализации, да и оборона Азербайджана не блещет сверхнадежностью.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Азербайджан — Сьерра-Леоне принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Победа Сьерра-Леоне за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч Азербайджан — Сьерра-Леоне принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.15

