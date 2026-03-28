прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.00

29 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Литва и Грузия. Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Литва — Грузия с коэффициентом для ставки за 3.00.

Литва

Турнирное положение: Литовцы не прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 5 месте турнирной таблицы.

При этом Литва набрала всего 3 очка в 8 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Литовцы переиграли Молдову (2:0).

До того команда была бита Нидерландами (0:4). А вот поединок с Израилем завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах Литва разжилась одной победой. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: Литовцы крайне нестабильны. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.

Причем Литва традиционно неудачно противостоит Грузии. В последних пяти очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

Грузия

Турнирное положение: Грузины неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Грузия на 10 очков отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. Грузины не смогли одолеть Израиль (2:2).

До того команда вчистую уступила Болгарии (1:2). А вот чуть ранее она разгромно проиграла мощным испанцам (0:4).

При этом Грузия в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Грузины переживают крайне непростой период. Команда не может победить уже 5 матчей кряду.

При этом Грузия в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит достаточно выгодно.

Грузины уже 18 лет не проигрывают Литве. Вот и в нынешней диспозиции команда явно будет действовать с позиции силы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Грузия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.71. Ничья оценена в 2.83, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.52.

Прогноз: Литовцы находятся на моральном подъеме после долгожданной победы, да и грузины пребывают в кризисе.

Ставка: Победа Литвы за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.40

