28 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Южной Кореи и Кот-д'Ивуара. Начало встречи — 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Южная Корея — Кот-д'Ивуар с коэффициентом для ставки за 3.30.
Южная Корея
Турнирное положение: «воины Тэджу» смогли без особых проблем пробиться на чемпионат мира 2026 года.
Южнокорейская сборная смогла набрать 22 балла и уверенно выиграла свою отборочную группу.
За 10 матчей главная команда Южной Кореи забила 20 мячей, а пропустила всего 7.
Последние матчи: в прошлых спаррингах «азиатские тигры» победили Гану (1:0), Боливию (2:0) и Парагвай (2:0).
До этого же «красные дьяволы» проиграли Бразилии (0:5) и сыграли вничью с Мексикой (2:2).
Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.
Состояние команды: подопечные Хон Мён Бо достаточно спокойно вышли на чемпионат мира и там могут выступить удачно. Сборная Южной Кореи всегда была достаточно крепким орешком и легко с ней точно не будет.
Сборная Южной Кореи на прошлом чемпионате мира смогли пробиться в 1/8 финала, поэтому сейчас захотят минимум повторить тот успех.
Кот-д'Ивуар
Турнирное положение: «слоны» также смогли пробиться на мировое первенство 2026 года.
В своей группе ивуарийцы смогли набрать 26 зачетных баллов и стали первыми в турнирной таблице.
Ивуарийская национальная команда имела просто феноменальную разницу забитых и пропущенных мячей — 25:0.
Последние матчи: сборная Кот-д'Ивуара принимала участие в Кубке африканских наций, где в четвертьфинале уступила Египту (2:3).
До этого же главная команда Кот-д'Ивуара на турнире выиграла у Буркина-Фасо (3:0), Габона (3:2) и Мозамбика (1:0), а также сыграла вничью с Камеруном (1:1).
Не сыграют: все готовы выйти на поле.
Состояние команды: подопечные Эмерса Фаэ по составу являются крепкой командой и точно одной из сильнейших на африканском континенте.
Главной проблемой Кот-д'Ивуара является нестабильность — команда может как удачно выступить на чемпионате мира и выйти в плей-офф, так и провалиться.
Статистика для ставок
- Кот-д'Ивуар проиграл 1 из последних 6 матчей
- Южная Корея выиграла 3 последних матча
- Кот-д'Ивуар забивает на протяжении последних 6 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар небольшим является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа Южной Кореи — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.78.
Прогноз: судя по результаты, команды примерно равны и вполне могут не выявить сильнейшего.
Ставка: ничья за 3.30.
Прогноз: команды мало пропускают, поэтому будут играть от обороны и вряд ли будет много голов.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.55.