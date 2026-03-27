прогноз на товарищеский матч, ставка за 3.30

28 марта в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Южной Кореи и Кот-д'Ивуара. Начало встречи — 17:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Южная Корея — Кот-д'Ивуар с коэффициентом для ставки за 3.30.

Южная Корея

Турнирное положение: «воины Тэджу» смогли без особых проблем пробиться на чемпионат мира 2026 года.

Южнокорейская сборная смогла набрать 22 балла и уверенно выиграла свою отборочную группу.

За 10 матчей главная команда Южной Кореи забила 20 мячей, а пропустила всего 7.

Последние матчи: в прошлых спаррингах «азиатские тигры» победили Гану (1:0), Боливию (2:0) и Парагвай (2:0).

До этого же «красные дьяволы» проиграли Бразилии (0:5) и сыграли вничью с Мексикой (2:2).

Не сыграют: все футболисты, которые вызваны в сборную, в строю.

Состояние команды: подопечные Хон Мён Бо достаточно спокойно вышли на чемпионат мира и там могут выступить удачно. Сборная Южной Кореи всегда была достаточно крепким орешком и легко с ней точно не будет.

Сборная Южной Кореи на прошлом чемпионате мира смогли пробиться в 1/8 финала, поэтому сейчас захотят минимум повторить тот успех.

Кот-д'Ивуар

Турнирное положение: «слоны» также смогли пробиться на мировое первенство 2026 года.

В своей группе ивуарийцы смогли набрать 26 зачетных баллов и стали первыми в турнирной таблице.

Ивуарийская национальная команда имела просто феноменальную разницу забитых и пропущенных мячей — 25:0.

Последние матчи: сборная Кот-д'Ивуара принимала участие в Кубке африканских наций, где в четвертьфинале уступила Египту (2:3).

До этого же главная команда Кот-д'Ивуара на турнире выиграла у Буркина-Фасо (3:0), Габона (3:2) и Мозамбика (1:0), а также сыграла вничью с Камеруном (1:1).

Не сыграют: все готовы выйти на поле.

Состояние команды: подопечные Эмерса Фаэ по составу являются крепкой командой и точно одной из сильнейших на африканском континенте.

Главной проблемой Кот-д'Ивуара является нестабильность — команда может как удачно выступить на чемпионате мира и выйти в плей-офф, так и провалиться.

Статистика для ставок

Кот-д'Ивуар проиграл 1 из последних 6 матчей

Южная Корея выиграла 3 последних матча

Кот-д'Ивуар забивает на протяжении последних 6 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кот-д'Ивуар небольшим является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.30, а победа Южной Кореи — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.02 и 1.78.

Прогноз: судя по результаты, команды примерно равны и вполне могут не выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.30.

Прогноз: команды мало пропускают, поэтому будут играть от обороны и вряд ли будет много голов.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.55.