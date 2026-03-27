28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Венгрия и Словения. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Венгрия — Словения с коэффициентом для ставки за 3.00.

Венгрия

Турнирное положение: Венгры не прошли квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

При этом Венгрия на 2 очка отстала от второй позиции. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Венгры уступили Ирландии (2:3).

До того команда нанесла поражение Армении (1:0). А вот поединок с Португалией завершился боевым паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах Венгрия разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Венгры нынче крайне нестабильны. Команда имеет проблемы с надежностью тылов.

Причем Венгрия традиционно успешно противостоит Словении. В обоих очных поединках команда переиграла соперника.

Словения

Турнирное положение: Словенцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Словения на 7 очков отстала от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Словенцы не смогли одолеть Швецию (1:1).

До того команда вчистую уступила Косово (0:2). А вот чуть ранее она подписала мирное соглашение со Швейцарией (0:0).

При этом Словения в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьи. Команда отличилась одним забитым мячом при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Словенцы имеют проблемы с реализацией. Команда до последнего поединка не забивала 4 матча кряду.

При этом Словения не может победить уже 6 матчей подряд. А вот в кадровом плане команда выглядит достаточно выгодно.

В этом поединке словенцы явно будут действовать активно. В их составе имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Венгрия в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.00 и 1.71.

Прогноз: Венгры явно способны прибавить, да и словенская оборона нередко совершает результативные ошибки.

3.00 Фора Венгрии -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

