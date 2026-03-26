Аргентинцы не будут надрываться

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.54

28 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Аргентина и Мавритания. Начало игры — в 02:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аргентина — Мавритания с коэффициентом для ставки за 2.54.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентинцы успешно провели квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом Аргентина набрала 38 зачетных баллов в 18 поединках. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Аргентинцы одолели Анголу (2:0).

До того команда учинила разгром Пуэрто-Рико (6:0). Да и поединок с Венесуэлой завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах Аргентина одержала 4 победы. В этих поединках команда забила 12 мячей, пропустив в свои ворота один.

Состояние команды: Аргентинцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда победила 3 раза подряд.

Причем Аргентина имеет шикарнейший подбор игроков во всех линиях. Да и Лионель Месси способен сделать разницу.

Мавритания

Турнирное положение: Мавританцы неудачно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 5 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Мавритания набрала лишь 7 очков в 10 матчах. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Мавританцы уступили Кувейту (0:2).

До того команда потерпела поражение от Ливии (0:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с Тунисом (1:1).

При этом Мавритания в 5 своих последних поединках добыла 2 ничьи. Команда отличилась одним забитым мячом при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Мавританцы имеют не столь надежные тылы. Команда пропустила 7 мячей в 6 поединках группового этапа квалификации.

При этом Мавритания не блещет пресловутой стабильностью результатов. Команда не может победить уже полгода.

Команде крайне натужно даются голы. Да и тягаться на равных с одной из сильнейших сборных на планете будет проблематично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Аргентина в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.02. Ничья оценена в 15.00, а победа оппонента — в скромные 61.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.16 и 4.50.

Прогноз: Аргентинцы вполне преуспевают в плане реализации, однако вряд ли будут сильно надрываться в матче со столь скромным оппонентом.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 3.75

