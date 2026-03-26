27 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Венесуэла и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Венесуэла — Тринидад и Тобаго с коэффициентом для ставки за 2.00.
Венесуэла
Турнирное положение: Венесуэльцы неудачно провели квалификацию на чемпионат мира. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.
При этом Венесуэла набрала всего 18 очков в 18 матчах. А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Венесуэльцы уступили Канаде (0:2).
До того команда переиграла Австралию (1:0). А вот поединок с Аргентиной завершился минимальной коллизией.
В пяти своих последних матчах Венесуэла одержала одну победу. В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.
Состояние команды: Венесуэльцы нынче выглядят бледновато. Команде натужно даются победы.
Причем Венесуэла традиционно успешно противостоит тринидадцам. Из трех очных поединков команда извлекла две победы при одной ничьей.
Тринидад и Тобаго
Турнирное положение: Тринидадцы безуспешно провели квалификацию на Мундиаль. Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Тринидад и Тобаго на 4 очка отстал от второй позиции. При этом команда в среднем забивает гол за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Тринидадцы уступили Боливии (0:3).
До того команда не смогла одолеть Бермудские острова (2:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с Ямайкой (1:1).
При этом Тринидад и Тобаго в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Тринидадцы имеют достаточно надежные тылы. Команда пропустила 6 мячей в 6 поединках отбора.
При этом Тринидад и Тобаго не побеждает уже 4 матча кряду. Вот только последняя оплеуха от боливийцев получилась слишком болезненной.
В этом поединке тринидадцы явно будут действовать вторым номером. Команда способна отыскать свои шансы в контригре.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Венесуэла в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.22.
Прогноз: Венесуэльцы имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей, да и тринидадцы в последних матчах не преуспевали.
Ставка: Фора Венесуэлы -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.62
Пять причин, почему ставка зайдет
- Венесуэльцы еще ни разу не проигрывали тринидадцам
- Тринидадцы не побеждают уже 4 матча подряд
- Тринидад и Тобаго не столь силен в плане реализации
- Венесуэла имеет качественный набор атакующих исполнителей
- Тринидадцы в 2 последних матчах пропустили 5 мячей