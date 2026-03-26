27 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Венесуэла и Тринидад и Тобаго. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Венесуэла — Тринидад и Тобаго с коэффициентом для ставки за 2.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Венесуэла

Турнирное положение: Венесуэльцы неудачно провели квалификацию на чемпионат мира.  Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

При этом Венесуэла набрала всего 18 очков в 18 матчах.  А вот забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Венесуэльцы уступили Канаде (0:2).

До того команда переиграла Австралию (1:0).  А вот поединок с Аргентиной завершился минимальной коллизией.

В пяти своих последних матчах Венесуэла одержала одну победу.  В этих поединках команда забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: Венесуэльцы нынче выглядят бледновато.  Команде натужно даются победы.

Причем Венесуэла традиционно успешно противостоит тринидадцам.  Из трех очных поединков команда извлекла две победы при одной ничьей.

Тринидад и Тобаго

Турнирное положение: Тринидадцы безуспешно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Тринидад и Тобаго на 4 очка отстал от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Тринидадцы уступили Боливии (0:3).

До того команда не смогла одолеть Бермудские острова (2:2).  А вот чуть ранее она расписала мировую с Ямайкой (1:1).

При этом Тринидад и Тобаго в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 7 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Тринидадцы имеют достаточно надежные тылы.  Команда пропустила 6 мячей в 6 поединках отбора.

При этом Тринидад и Тобаго не побеждает уже 4 матча кряду.  Вот только последняя оплеуха от боливийцев получилась слишком болезненной.

В этом поединке тринидадцы явно будут действовать вторым номером.  Команда способна отыскать свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Венесуэла в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33.  Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.22.

Прогноз: Венесуэльцы имеют достаточно приличный подбор атакующих исполнителей, да и тринидадцы в последних матчах не преуспевали.

Ставка: Фора Венесуэлы -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Венесуэльцы еще ни разу не проигрывали тринидадцам
  • Тринидадцы не побеждают уже 4 матча подряд
  • Тринидад и Тобаго не столь силен в плане реализации
  • Венесуэла имеет качественный набор атакующих исполнителей
  • Тринидадцы в 2 последних матчах пропустили 5 мячей