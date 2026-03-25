прогноз на чемпионат Европы до 21 года, ставка за 5.75

26 марта в 7-м туре группового этапа квалификации чемпионата Европы до 21 года по футболу сыграют Люксембург (U21) и Франция (U21). Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Люксембург (U21) — Франция (U21) с коэффициентом для ставки за 5.75.

Люксембург (U21)

Турнирное положение: Молодые люксембуржцы ни на что не претендуют. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы своего секстета.

При этом Люксембург (U21) набрал всего 4 очка в пяти матчах. А вот забила команда всего 6 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Молодые люксембуржцы переиграли Швейцарию (2:1).

До того команда была бита исландскими сверстниками (1:3). А вот еще один поединок с исландцами завершился неудачей (1:2).

В пяти своих последних матчах Люксембург (U21) победил один раз. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Молодые люксембуржцы довольно крепки, вот только в матчах с крепкими оппонентами не преуспевают. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Причем Люксембург (U21) имеет весьма скромный по именам состав. Да и обе очных встречи с французами были проиграны.

Франция (U21)

Турнирное положение: Французы уверенно проводят квалификацию на молодежный чемпионат Европы. Команда занимает 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Франция (U21) набрала 10 очков в 4 поединках. При этом команда отличилась 14 результативными ударами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Французы с минимальным счетом одолели фарерцев.

До того команда не смогла обыграть Швейцарию (1:1). А вот чуть ранее она учинила разгром эстонцам (6:1).

При этом Франция (U21) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Французы вполне преуспевают в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

При этом Франция (U21) не проигрывает 5 матчей кряду. Да и Матис Тель отличился уже тремя голами в нынешней квалификации.

В этом поединке французы явно будут действовать максимально агрессивно. Тель и компания намерены закрепиться на вершине таблицы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Франция (U21) в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.00.

Прогноз: Французы имеют качественный набор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы оторваться от преследователей.

5.75 Точный счет 0:3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Точный счет 0:3 за 5.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.

2.20 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: Обе забьют за 2.20

