26 марта в 7-м туре группового этапа квалификации чемпионата Европы до 21 года по футболу сыграют Люксембург (U21) и Франция (U21). Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Люксембург (U21) — Франция (U21) с коэффициентом для ставки за 5.75.

Люксембург (U21)

Турнирное положение: Молодые люксембуржцы ни на что не претендуют.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы своего секстета.

При этом Люксембург (U21) набрал всего 4 очка в пяти матчах.  А вот забила команда всего 6 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Молодые люксембуржцы переиграли Швейцарию (2:1).

До того команда была бита исландскими сверстниками (1:3).  А вот еще один поединок с исландцами завершился неудачей (1:2).

В пяти своих последних матчах Люксембург (U21) победил один раз.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: Молодые люксембуржцы довольно крепки, вот только в матчах с крепкими оппонентами не преуспевают.  Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

Причем Люксембург (U21) имеет весьма скромный по именам состав.  Да и обе очных встречи с французами были проиграны.

Франция (U21)

Турнирное положение: Французы уверенно проводят квалификацию на молодежный чемпионат Европы.  Команда занимает 1 место турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Франция (U21) набрала 10 очков в 4 поединках.  При этом команда отличилась 14 результативными ударами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Французы с минимальным счетом одолели фарерцев.

До того команда не смогла обыграть Швейцарию (1:1).  А вот чуть ранее она учинила разгром эстонцам (6:1).

При этом Франция (U21) в 5 своих последних поединках добыла 4 победы.  Команда отличилась 17 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Французы вполне преуспевают в плане реализации.  Да и пропускает команда в среднем реже одного мяча за матч.

При этом Франция (U21) не проигрывает 5 матчей кряду.  Да и Матис Тель отличился уже тремя голами в нынешней квалификации.

В этом поединке французы явно будут действовать максимально агрессивно.  Тель и компания намерены закрепиться на вершине таблицы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Франция (U21) в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10.  Ничья оценена в 8.00, а победа оппонента — в скромные 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.33 и 3.00.

Прогноз: Французы имеют качественный набор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы оторваться от преследователей.

Ставка: Точный счет 0:3 за 5.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой бартер.

Ставка: Обе забьют за 2.20

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Молодые люксембуржцы неизменно пропускали в 5 последних матчах
  • Французы победили в 2 своих последних поединках
  • Люксембург (U21) в среднем пропускает 2 гола за матч
  • Французы в обоих очных поединках одолели люксембургских одногодок
  • Молодые французы пропустили всего 2 мяча в 4 матчах отбора