25 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Кувейт и Намибия. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кувейт — Намибия с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кувейт

Турнирное положение: Кувейтцы неудачно провели последнюю квалификацию на Мундиаль.  Команда финишировала на 6 месте турнирной таблицы.

При этом Кувейт набрал всего 5 очков в 10 матчах отбора.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Кувейтцы уступили ОАЭ (1:3).

До того команда была бита Иорданией (1:3).  Зато поединок с крепким Египтом завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах Кувейт разжился одной викторией.  В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Состояние команды: Кувейтцы нынче выглядят бледновато.  Команда уступила в 2 последних матчах.

Причем Кувейт имеет проблемы с надежностью тылов.  В 10 поединках отбора команда пропустила в свои ворота 20 раз.

Намибия

Турнирное положение: Намибийцы продуктивно провели отбор на чемпионат мира.  Команда заняла 2 место в турнирной таблице своей группы.

Причем Намибия набрала 15 очков в 10 матчах.  При этом команда лишь по дополнительным показателям опередила Либерию.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  Намибийцы были разгромлены коморцами (0:4).

До того команда уступила тем же островитянам (0:1).  А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла Тунису (0:3).

При этом Намибия в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Намибийцы имеют проблемы с реализацией.  Команде крайне натужно даются голы.

При этом Намибия не может отличиться уже 3 матча кряду.  Да и не побеждает команда уже четыре поединка подряд.

В этом поединке намибийцы явно будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда явно постарается найти свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Кувейт в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51.  Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 6.54.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.26 и 1.58.

Прогноз: Кувейт способен прибавить в плане реализации, и явно начнет встречу с активных атакующих акций.

Ставка: Победа Кувейта в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.26

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Намибийцы не забивают уже 3 матча кряду
  • Кувейт неизменно забивал в 6 последних матчах
  • Намибия не побеждала в 4 своих последних поединках
  • Намибийцы уступили в 4 последних выездных матчах
  • До двух последних коллизий Кувейт не проигрывал 4 раза кряду