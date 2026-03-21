22 марта в 29-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Бетис». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетик — Бетис с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Львы» проводят посредственный сезон. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» на 6 очков отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» вчистую уступили «Жироне» (0:3).

До того команда была бита «Барселоной» (0:1). Да и поединок с «Реал Сосьедадом» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах «Атлетик» победил один раз. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Львы» нынче находятся в кризисе. Команда проиграла уже 3 матча кряду.

Причем «Атлетик» традиционно удачно противостоит «Бетису». В пяти последних очных поединках команда победила дважды при одной коллизии.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бело-зелёные» всеми силами стараются закрепиться в еврозоне. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Бетис» на 3 зачетных балла опережает идущую шестой «Сельту». При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Бело-зелёные» разгромили «Панатинаикос» (4:0).

До того команда расписала мировую с «Сельтой» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела поражение от тех же греков (0:1).

При этом «Бетис» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бело-зелёные» ныне находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает 2 матча подряд.

При этом «Бетис» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. Да и «львов» команда не обыгрывает уже два года.

«Бело-зелёные» имеют весьма крепкий по именам состав. Да и старые проблемы с надежностью тылов решить никак не удается.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно идентичными коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Бетис» ныне на подъеме, тогда как «Атлетик» уступил в трех своих последних поединках.

3.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Атлетик» — «Бетис» принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Бетиса» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.66 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.66 на матч «Атлетик» — «Бетис» принесёт чистый выигрыш 2660₽, общая выплата — 3660₽

Ставка: Ничья за 3.66

Пять причин, почему ставка зайдет