прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 2.03

Немецкий «Майнц» сыграет против чешской «Сигмы» в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 марта, начало — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Майнц — Сигма с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Майнц»

Путь в плей-офф: «Майнц» вышел в 1/8 финала Лиги конференций напрямую, расположившись на 7-м месте с 13 набранными очками.

В основном этапе клуб Бундеслиги выиграл у кипрской «Омонии» (1:0), боснийского «Зриньски» (1:0), турецкого «Самсунспора» (2:0) и итальянской «Фиорентины» (2:1), а также сыграл вничью с польским «Лехом» (1:1).

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций немецкий «Майнц» разошёлся миром с чешской «Сигмой» (0:0).

Не сыграют: Из-за травм немецкому клубу в матче 1/8 финала Лиги конференций не помогут защитник Антони Каси, полузащитник Надием Амири и нападающий Бенедикт Холлербах.

Состояние команды: «Майнц» не проигрывает на протяжении пяти матчей, одержав побед над «Вердером» в немецкой Бундеслиге (2:0). Ещё в трёх матчах команда сыграла вничью с «Сигмой» (0:0), «Штутгартом» (2:2), «Байером» (1:1), а также обыграла «Гамбург» (1:0).

«Сигма»

Путь в плей-офф: В стыковом раунде Лиги конференции чешская «Сигма» с трудом переиграла швейцарскую «Лозанну» (1:1 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях).

В плей-офф еврокубка команда из Оломоуц вышла с 24-го места, набрав 7 очков. В 6 матчах «Сигма» одержала 2 победы, 1 встречу завершила вничью и в 3 поединках потерпела поражения.

В основном этапе еврокубка «Сигма» переиграла «Целе» (2:1), «Ноа» (2:1) и сыграла вничью с командой «Ракув» (1:1).

Последние матчи: В первом матче 1/8 финала чешская «Сигма» сыграла вничью с «Майнцем» (0:0).

Не сыграют: В лазарете команды находятся Джон Дембе, Майкл Лейбл, Януш Муритала, Давид Ткач и Филип Урича.

Состояние команды: Футболисты «Сигмы» не проигрывают на протяжении семи матчей. Так участник Лиги конференций сыграл не только против «Майнца», но и против «Карвины» (2:2), «Яблонеца» (3:1), «Богемианса» (1:0), «Лозанны» (2:1, 1:1), «Теплице» (3:1).

«Сигма» в стыковом раунде Лиги конференций переиграла «Лозанну» (3:2)

«Майнц» вышел в 1/8 финала Лиги конференций с 7-го места

В первом матче 1/8 Лиги конференций «Майнц» и «Сигма» разошлись миром (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Майнца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.00, а победа «Сигмы» — в 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Майнц» и «Сигма» так и не смогли поразить ворота друг друга в первом матче 1/8 финала Лиги конференции. Однако немецкий клуб ответную встречу проведёт на домашней арене при своих болельщиках. В таком случае домашние стены могут помочь клубу немецкой Бундеслиги преодолеть чешский барьер.

Ставка: Фора «Майнца» (-1.5) с коэффициентом 2.03.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, скорее всего больше трех мячей команды не забьют друг другу.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.00.