19 марта в 4-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Машъал». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Андижан — Машъал с коэффициентом для ставки за 2.08.
«Андижан»
Турнирное положение: «Андижан» стартовал скромненько. Команда пока находится на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Андижан» явно настроен побороться за попадание в пятерку. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» уступил ферганскому «Нефтчи» (0:3).
До того команда потерпела поражение от «Кызылкума» (1:2). Зато поединок с «Согдианой» принес успех (4:0).
В пяти своих последних матчах «Андижан» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Андижан» все никак не обретет надлежащую стабильность. Команда побеждает с заметной натугой.
Причем «Андижан» традиционно удачно противостоит «Машъалу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
«Машъал»
Турнирное положение: «Машъал» нынешний чемпионат начал крайне неудачно. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Машъал» еще не набрал ни одного очка. При этом команда пропустила в свои ворота 7 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Машъал» уступил «Кызылкуму» (0:2).
До того команда была бита ташкентским «Локомотивом» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (0:3).
При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда не отличилась забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Машъал» находится в явном кризисе. Команда не забивает уже 6 матчей подряд.
При этом «Машъал» имеет огромные проблемы в созидательном плане. Да и до последней виктории команда дважды кряду уступила «Андижану».
В этом поединке команда постарается открыть счет своим голам в чемпионате. «Машъалу» нужно отталкиваться от дна.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Андижан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.66.
Прогноз: «Андижан» имеет потенциал прибавить в плане реализации, и уж точно быстро вскроет владения аутсайдера.
Ставка: Победа «Андижана» в 1 тайме за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Андижан» в среднем забивает чаще гола за матч
- «Машъал» не забивает уже 6 матчей кряду
- До последней коллизии «Андижан» дважды кряду расправился с «Машъалом»
- «Машъал» уступил 3 раза подряд
- «Машъал» еще не забивал в текущем чемпионате