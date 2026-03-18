прогноз на матч чемпионата Узбекистана, ставка за 2.08

19 марта в 4-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Андижан» и «Машъал». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Андижан — Машъал с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Андижан»

Турнирное положение: «Андижан» стартовал скромненько. Команда пока находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Андижан» явно настроен побороться за попадание в пятерку. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Андижан» уступил ферганскому «Нефтчи» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Кызылкума» (1:2). Зато поединок с «Согдианой» принес успех (4:0).

В пяти своих последних матчах «Андижан» добыл одну викторию. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Андижан» все никак не обретет надлежащую стабильность. Команда побеждает с заметной натугой.

Причем «Андижан» традиционно удачно противостоит «Машъалу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

«Машъал»

Турнирное положение: «Машъал» нынешний чемпионат начал крайне неудачно. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Машъал» еще не набрал ни одного очка. При этом команда пропустила в свои ворота 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Машъал» уступил «Кызылкуму» (0:2).

До того команда была бита ташкентским «Локомотивом» (0:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (0:3).

При этом «Машъал» в 5 своих последних поединках добыл всего одну ничью. Команда не отличилась забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Машъал» находится в явном кризисе. Команда не забивает уже 6 матчей подряд.

При этом «Машъал» имеет огромные проблемы в созидательном плане. Да и до последней виктории команда дважды кряду уступила «Андижану».

В этом поединке команда постарается открыть счет своим голам в чемпионате. «Машъалу» нужно отталкиваться от дна.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Андижан» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.66.

Прогноз: «Андижан» имеет потенциал прибавить в плане реализации, и уж точно быстро вскроет владения аутсайдера.

2.08 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Победа «Андижана» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют больше двух мячей.

2.10 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

