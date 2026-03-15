16 марта в рамках 28-го тура испанской Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Леванте». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Райо Вальекано — Леванте с коэффициентом для ставки за 3.80.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в Примере. После 27-и туров «Райо Вальекано» занимает 15-е место в таблице с 31-м очком в активе.
Команда опережает 18-ю строчку на 6 пунктов, вся борьба еще впереди. «Райо Вальекано» также не лучшим образом выступает на своем поле, занимая по этому показателю 13-е место в лиге. Команда набрала 19 очков из 39-и возможных дома.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Райо Вальекано» обыграл «Самсунспор» (3:1) в Лиге конференций. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Севильей» (1:1).
Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 6-и последних матчей. За этот период «Райо Вальекано» по 3 раза победил и сыграл вничью, забив 12 голов при 4-х пропущенных.
Не сыграет: Мендес из-за травмы.
Состояние команды: У «Райо Вальекано» есть возможность оторваться от зоны вылета, но для этого необходимо стабильно набирать очки. Сейчас у команды хорошая беспроигрышная серия.
Нападающий «Райо Вальекано» Хорхе де Фрутос проводит лучший сезон в своей карьере по результативности. Форвард забил 10 голов и сделал голевую передачу за 25 матчей в Примере, занимая 9-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Леванте»
Турнирное положение: Команда также продолжает ожесточенную борьбу за выживание в высшем дивизионе Испании. «Леванте» располагается на предпоследней 19-й позиции в таблице Примере с 22 очками в активе.
Расклады у команды не такие уж и плохие, ведь «Леванте» отстает от спасительной 17-й строчки на 4 балла, имея игру в запасе. Сейчас все в их руках, необходимо чаще побеждать.
Последние матчи: В прошедшей встрече Примеры «Леванте» поделил очки с «Жироной» (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+4-й минуте. Матчем ранее команда обыграла «Алавес» (2:0).
До этого у команды была серия из 4-х поражений подряд. За этот отрезок «Леванте» уступил «Барселоне» (0:3), «Вильярреалу» (0:1), «Валенсии» (0:2) и «Атлетику» (2:4).
Не сыграют: Дела (перебор желтых карточек), Оласагасти (красная карточка), Альварес, Бруги, Эльхесабаль и Мартинес (у всех — травмы).
Состояние команды: «Леванте» в последних 2-х встречах показал, что еще не опустил руки и продолжает бороться за выживание в Примере. До заветной 17-й строчки осталось 4 очка.
В последних 3-х очных встречах «Леванте» лишь однажды уступил «Райо Вальекано» (0:3), однажды сыграл вничью (1:1) и победил (4:2). Получится ли набрать очки на сей раз? На чужом поле это будет сделать сложнее...
Статистика для ставок
- «Райо Вальекано» не проигрывает в Примере на протяжении 5-и последних матчей
- «Леванте» ни разу не проиграл в последних 2-х встречах
- В последних 3-х очных матчах «Леванте» лишь однажды проигрывал «Райо Вальекано»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Райо Вальекано» с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.80, а победа «Леванте» — в 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Леванте» продолжит борьбу за выживание.
Ставка: Ничья за 3.80.
Прогноз: Команды не забьют много голов. Матч получится довольно закрытым, никто не будет рисковать.
Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.85.