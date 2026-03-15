16 марта во 2-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кайсар» и «Астана». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Кайсар — Астана с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Кайсар»

Турнирное положение: «Кайсар» стартовал скромненько.  Команда пока находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Кайсар» постарается попасть в топ-5.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кайсар» не смог переиграть «Женис» (1:1).

До того команда в контрольной встрече уступила «Балтике» (1:2).  А вот поединок с «Алашкертом» завершился паритетом (0:0).

В пяти своих последних матчах «Кайсар» добыл 4 ничьи.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Состояние команды: «Кайсару» весьма натужно даются победы.  Команде явно не хватает пресловутой монолитности.

Причем «Кайсар» традиционно неудачно противостоит «Астане».  В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трех ничьих.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» нынешний чемпионат начала удачно.  Команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Астана» ставит перед собой максимальные задачи.  При этом команда в стартовом туре забила 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно.  «Астана» уверенно переиграла «Жетысу» (4:1).

До того команда подписала мировую с «Чжэцзян Гринтауном» (2:2).  А вот чуть ранее она в спарринге не уступила московскому «Спартаку» (1:1).

При этом «Астана» в 5 своих последних поединках добыл всего одну викторию.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Астана» уж точно будет прибавлять.  Команда имеет весьма качественный подбор игроков.

При этом «Астана» явно постарается с первых туров захватить лидерство.  Плюс до сих пор в обойме опытнейший форвард Марин Томасов.

В этом поединке «Астана» наверняка будет активно атаковать.  Томасов и компания способны взломать любую оборону.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астана» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05.  Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.05 и 1.70.

Прогноз: «Астана» имеет потенциал еще прибавить в плане реализации, да и «Кайсар» не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Астаны» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Кайсар» уже почти 11 лет не может победить «Астану»
  • «Кайсар» в 3 своих последних матчах отличился всего 2 раза
  • В последней очной встрече астанинцы разгромили «Кайсар» (5:1)
  • «Астана» в двух последних матчах настреляла 6 мячей в ворота соперников
  • Астанинцы выглядят явно сильнее соперника в атаке