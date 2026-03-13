14 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Валенсия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Валенсия с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Овьедо»
Турнирное положение: «Синие» твердо стоят на вылет. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Овьедо» набрал всего 18 очков в 27 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» не уступили «Эспаньолу» (1:1).
До того команда была бита «Райо Вальекано» (0:3). Да и поединок с «Атлетико» завершился поражением (0:1).
В пяти своих последних матчах «Овьедо» добыла две ничьи. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Синие» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 5 матчей подряд.
Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Валенсии». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Летучие мыши» сражаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Валенсия» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Летучие мыши» переиграли «Алавес» (3:2).
До того команда сломила сопротивление «Осасуны» (1:0). А вот чуть ранее она уступила «Вильярреалу» (1:2).
При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках одержала 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Летучие мыши» в последнее время несколько прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза подряд.
При этом «Валенсия» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. «Cиних» команда не может обыграть уже 25 лет, и сейчас самое время переписать историю.
«Летучие мыши» пытаются закрепиться в середине таблицы. Да и Уго Дуро пока отличился всего 8 забитыми мячами в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Валенсия» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.
Прогноз: «Летучие мыши» намерены закрепиться в середняках лиги, к тому же мотивированы наконец-то обыграть «Овьедо».
Ставка: Победа «Валенсии» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Овьедо» не побеждал в 5 своих последних матчах
- «Синие» уступили в двух своих последних домашних поединках
- «Валенсия» победила в двух своих последних матчах
- «Овьедо» в родных стенах забил всего 5 мячей в 13 поединках
- «Летучие мыши» победили в трех из пяти последних выездных матчей