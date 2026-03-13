прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.60

14 марта в 28-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Овьедо» и «Валенсия». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Овьедо — Валенсия с коэффициентом для ставки за 2.60.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Синие» твердо стоят на вылет. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Овьедо» набрал всего 18 очков в 27 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Синие» не уступили «Эспаньолу» (1:1).

До того команда была бита «Райо Вальекано» (0:3). Да и поединок с «Атлетико» завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах «Овьедо» добыла две ничьи. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Синие» нынче выглядят бледновато. Команда не может победить уже 5 матчей подряд.

Причем «Овьедо» традиционно неудачно противостоит «Валенсии». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» сражаются за сохранение прописки в элите. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на 7 зачетных баллов оторвалась от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Летучие мыши» переиграли «Алавес» (3:2).

До того команда сломила сопротивление «Осасуны» (1:0). А вот чуть ранее она уступила «Вильярреалу» (1:2).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках одержала 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Летучие мыши» в последнее время несколько прибавили в плане результатов. Команда победила 2 раза подряд.

При этом «Валенсия» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. «Cиних» команда не может обыграть уже 25 лет, и сейчас самое время переписать историю.

«Летучие мыши» пытаются закрепиться в середине таблицы. Да и Уго Дуро пока отличился всего 8 забитыми мячами в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Валенсия» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Летучие мыши» намерены закрепиться в середняках лиги, к тому же мотивированы наконец-то обыграть «Овьедо».

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Овьедо» — «Валенсия» принесёт чистый выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Победа «Валенсии» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Овьедо» — «Валенсия» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

