прогноз на матч чемпионата Кыргызстана, ставка за 3.15

13 марта в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Дордой» и «Бишкек Сити». Начало игры — в 12:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Дордой — Бишкек Сити с коэффициентом для ставки за 3.15.

«Дордой»

Турнирное положение: «Дордой» стартовал неудачно. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Дордой» набрал всего один балл в одном матче. А вот не забила команда еще ни разу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Дордой» подписал мировую с «Азияголом» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Шинника» (0:4). Да и поединок с «Остравой» (Б) завершился коллизией (1:5).

В пяти своих последних матчах «Дордой» добыл 2 ничьи. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 12.

Состояние команды: «Дордой» нынче выглядит бледновато. Команда не забивает уже 2 матча кряду.

Причем «Дордой» традиционно удачно противостоит «Бишкек Сити». В обоих очных поединках команда одолела соперника.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» нынешний чемпионат начал относительно продуктивно. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Бишкек Сити» на один балл отстает от медальной зоны. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бишкек Сити» сумел одолеть «Абдыш-Ата» (1:0).

До того команда была бита «Барсом» (1:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Озгону» (2:1).

При этом «Бишкек Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бишкек Сити» ныне крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

При этом «Бишкек Сити» еще ни разу не поражал ворота «Дордоя». Зато победа в минувшем туре явно прибавила оптимизма.

В этом поединке «Бишкек Сити» твердо намерен разжиться очками. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Дордой» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.78. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.85 и 1.80.

Прогноз: «Дордой» при всех своих проблемах выглядит монолитнее «Бишкек Сити».

3.15 Фора «Дордоя» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Дордой» — «Бишкек Сити» принесёт прибыль 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: Фора «Дордоя» -1.5 за 3.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.16 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.16 на матч «Дордой» — «Бишкек Сити» принесёт прибыль 2160₽, общая выплата — 3160₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.16

