Забить выйдет не у всех

прогноз на матч Суперкубка Армении, ставка за 2.11

12 марта в финале Суперкубка Армении по футболу сыграют «Ноа» и «Арарат-Армения». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ноа — Арарат-Армения с коэффициентом для ставки за 2.11.

«Ноа»

Турнирное положение: «Ноа» неудачно выступает в чемпионате Армении. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Ноа» на 8 очков отстает от лидера. Зато забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ноа» переиграли БКМА (2:0).

До того команда смогла одолеть «Пюник» (2:1). А вот поединок с «АЗ Алкмааром» завершился болезненной коллизией (0:4).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ноа» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Ноа» нынче несколько поднаторел в плане результатов. Команда побеждала в 2 своих последних матчах кряду.

Причем «Ноа» традиционно удачно противостоит «Арарат-Армении». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.

«Арарат-Армения»

Турнирное положение: «Арарат-Армения» сражается за чемпионский титул. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Арарат-Армения» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арарат-Армения» уступила «Алашкерту» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Шираку» (1:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Хеллеруп» (3:2).

При этом «Арарат-Армения» в 5 своих последних поединках одержала 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Арарат-Армения» никак не выйдет на стабильные результаты. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Арарат-Армения» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато в двух последних очных поединках команда не уступила «Ноа».

Вот только голы в последних матчах даются команде крайне натужно. Плюс последнее поражение в чемпионате угрожает скорой потерей лидерства.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ноа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.70 и 1.95.

Прогноз: «Арарат-Армения» испытывает проблемы с реализацией, к тому же исторически неудачно противостоит «Ноа».

Ставка: Обе не забьют за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники сыграют вничью.

