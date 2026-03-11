12 марта в финале Суперкубка Армении по футболу сыграют «Ноа» и «Арарат-Армения». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Ноа — Арарат-Армения с коэффициентом для ставки за 2.11.
«Ноа»
Турнирное положение: «Ноа» неудачно выступает в чемпионате Армении. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Ноа» на 8 очков отстает от лидера. Зато забивает команда в среднем 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ноа» переиграли БКМА (2:0).
До того команда смогла одолеть «Пюник» (2:1). А вот поединок с «АЗ Алкмааром» завершился болезненной коллизией (0:4).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Ноа» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Ноа» нынче несколько поднаторел в плане результатов. Команда побеждала в 2 своих последних матчах кряду.
Причем «Ноа» традиционно удачно противостоит «Арарат-Армении». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одной коллизии.
«Арарат-Армения»
Турнирное положение: «Арарат-Армения» сражается за чемпионский титул. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Арарат-Армения» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Арарат-Армения» уступила «Алашкерту» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Шираку» (1:0). А вот чуть ранее она переиграла еще и «Хеллеруп» (3:2).
При этом «Арарат-Армения» в 5 своих последних поединках одержала 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Арарат-Армения» никак не выйдет на стабильные результаты. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
При этом «Арарат-Армения» в среднем пропускает аккурат гол за матч. Зато в двух последних очных поединках команда не уступила «Ноа».
Вот только голы в последних матчах даются команде крайне натужно. Плюс последнее поражение в чемпионате угрожает скорой потерей лидерства.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ноа» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.70 и 1.95.
Прогноз: «Арарат-Армения» испытывает проблемы с реализацией, к тому же исторически неудачно противостоит «Ноа».
Ставка: Обе не забьют за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в основное время матча соперники сыграют вничью.
Ставка: Ничья за 3.66
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ноа» победил в 2 своих последних матчах
- «Арарат-Армения» забила всего один мяч в двух своих последних матчах
- «Ноа» не уступила «Арарат-Армении» в двух последних очных встречах
- Лидер «Ноа» Элдер Феррейра отличился 6 мячами в чемпионате
- «Ноа» в двух своих последних матчах пропустила всего один раз