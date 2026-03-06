7 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Рексхэм» и «Челси». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рексхэм — Челси с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Рексхэм»
Турнирное положение: «Рэдс» представляют второй по силе английский дивизион. Команда там находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Рексхэм» на 4 зачетных балла оторвался от 7 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рэдс» одолели «Чарльтон» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Портсмуту» (2:1). Плюс поединок с «Ипсвичем» также завершился успехом (5:3).
В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Рексхэм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Рэдс» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в трех своих последних матчах.
Причем «Рексхэм» еще ни разу в истории не обыгрывал «Челси». В двух последних очных поединках команда по разу уступила и сыграла вничью.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Челси» на 3 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» уверенно одолели «Астон Виллу» (4:1).
До того команда уступила «Арсеналу» (1:2). А вот чуть ранее она не смогла переиграть скромный «Бернли» (1:1).
При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Аристократы» находятся на эмоциональном подъеме. Команда уверенно переиграла «вилланов», а форвард Жоао Педро оформил хет-трик.
При этом «Челси» в среднем пропускает больше гола за матч. А вот настрой на Кубок Англии у «аристократов» явно будет боевым.
Команда всеми силами пытается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов. Плюс лондонцы мотивированы побороться за Кубок Англии.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Челси» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: «Аристократы» постепенно прибавляют, и явно не допустят недооценки более скромного оппонента.
Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.10
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Челси» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
- «Рексхэм» еще никогда не обыгрывал «Челси»
- «Аристократы» на выезде набрали 25 очков в 15 матчах АПЛ
- «Рэдс» в среднем пропускают чаще одного мяча за матч
- «Челси» в двух своих последних матчах настрелял 5 мячей