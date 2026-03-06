прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.00

7 марта в 1/8 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Рексхэм» и «Челси». Начало игры — в 20:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рексхэм — Челси с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Рэдс» представляют второй по силе английский дивизион. Команда там находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Рексхэм» на 4 зачетных балла оторвался от 7 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Рэдс» одолели «Чарльтон» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Портсмуту» (2:1). Плюс поединок с «Ипсвичем» также завершился успехом (5:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Рексхэм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Рэдс» нынче выглядят весьма выгодно. Команда победила в трех своих последних матчах.

Причем «Рексхэм» еще ни разу в истории не обыгрывал «Челси». В двух последних очных поединках команда по разу уступила и сыграла вничью.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» на 3 очка отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Аристократы» уверенно одолели «Астон Виллу» (4:1).

До того команда уступила «Арсеналу» (1:2). А вот чуть ранее она не смогла переиграть скромный «Бернли» (1:1).

При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Аристократы» находятся на эмоциональном подъеме. Команда уверенно переиграла «вилланов», а форвард Жоао Педро оформил хет-трик.

При этом «Челси» в среднем пропускает больше гола за матч. А вот настрой на Кубок Англии у «аристократов» явно будет боевым.

Команда всеми силами пытается запрыгнуть в зону Лиги чемпионов. Плюс лондонцы мотивированы побороться за Кубок Англии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Челси» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Аристократы» постепенно прибавляют, и явно не допустят недооценки более скромного оппонента.

2.00 Фора «Челси» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Рексхэм» — «Челси» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Челси» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

2.10 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Рексхэм» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Обе не забьют за 2.10

Пять причин, почему ставка зайдет