«Байер» готов к борьбе за Лигу чемпионов?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.12

7 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Фрайбург — Байер с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» находится на восьмом месте турнирной таблицы.

Команда за 24 тура смогла одержать девять побед, шесть матчей вничью и потерпела девять поражений. Общая разница мячей — 34:39.

Последние матчи: в последнем матче клуб проиграл «Айнтрахту» из Франкфурта со счетом 0:2.

Ранее команда смогла обыграть «Боруссию» М со счетом 2:1 и потерпела разгромное поражение от «Хоффенхайма» со счетом 0:3.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: в последних пяти матчах «Фрайбург» имеет две победы, два поражения и один поединок вничью. Команда смогла закрепиться в середине турнирной таблицы, однако борьба за зону еврокубков выглядит довольно тяжелой. Пока отставание в десять очков.

«Байер»

Турнирное положение: Леверкузенский клуб идет на шестой строчке в Бундеслиге, имея в активе 43 очка после 24 матчей. У команды 13 побед, четыре матча вничью и семь поражений. Общая разница мячей — 45:29.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Байер» смог минимально обыграть «Гамбург» со счетом 1:0.

Ранее клуб поделил очки в поединке против «Майнца», завершив встречу со счетом 1:1, и сыграл вничью с греческим «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов (0:0).

Состояние команды: «Байер» пока находится вне зоны Лиги чемпионов. Однако отставание от четвертой строчки составляет всего три балла. В последних пяти матчах у команды две победы, два матча вничью и одно поражение.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Байер» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в 3.05..

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: Основной ставкой будет ожидание голов от каждой из команд. Оба клуба забивают в среднем 1,5 мяча в сезоне.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.12.

Прогноз: Сыграем на ожидании победы гостей в поединке. Это дополнительная ставка.

Ставка: Победа «Байера» в матче за 2.35.