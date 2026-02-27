прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.00

28 февраля в 24-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хоффенхайм» и «Санкт-Паули». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Хоффенхайм — Санкт-Паули с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: «Деревенские» сражаются за выход в Лигу чемпионов. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Хоффенхайм» на 6 зачетных пунктов отстает от идущей на второй позиции дортмундской «Боруссии». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Деревенские» не смогли одолеть «Кельн» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уверенно переиграла «Фрайбург» (3:0). А вот поединок с «Баварией» завершился фиаско (1:5).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Хоффенхайм» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Деревенские» нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Хоффенхайм» традиционно сложно противостоит «пиратам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» сражаются за сохранение прописки в элитном дивизионе. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Санкт-Паули» на один пункт опережает зону прямого вылета. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пираты» переиграли «Вердер» (2:1).

До того команда была бита «Байером» (0:4). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Штутгарту» (2:1).

При этом «Санкт-Паули» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пираты» всеми силами пытаются покинуть опасную зону. Команда победила в 2 своих последних матчах из трех.

При этом «Санкт-Паули» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и оторваться от зоны прямого вылета все никак не удается.

Команда крайне слабо выступает на полях соперников. «Пираты» набрали всего 5 очков в двенадцати выездных поединках.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Хоффенхайм» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.72 и 2.00.

Прогноз: «Хоффенхайм» намерен плотнее закрепиться в лидирующей группе, и явно начнет встречу максимально активно.

2.00 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Хоффенхайм» — «Санкт-Паули» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Хоффенхайма» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.80 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Хоффенхайм» — «Санкт-Паули» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.80

Пять причин, почему ставка зайдет