28 февраля в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бернли — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 3.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Бернли»

Турнирное положение: «Бордовые» всеми силами сражаются за выживание.  Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Бернли» на 8 пунктов отстает от спасительной 17 позиции.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Бордовые» не уступили «Челси» (1:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда позорно проиграла «Мэнсфилду» (1:2).  А вот поединок с «Кристал Пэлас» завершился успехом (3:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Бернли» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Бордовые» нынче явно не преуспевают в плане результатов.  Команда не побеждает 2 матча подряд.

Причем «Бернли» традиционно неудачно противостоит «пчелам».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» сражаются за попадание в еврокубки.  Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 5 очков отстает от искомой пятой позиции.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Пчелы» были биты «Брайтоном» (0:2).

До того команда с натугой одолела скромный «Маклсфилд» (1:0).  А вот чуть ранее она дала бой лидеру АПЛ «Арсеналу» (1:1).

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пчелы» нынче забивают с огромной натугой.  Команда в 3 своих последних матчах отличилась всего один раз.

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Зато форвард Игор Тьяго забил уже 17 мячей в АПЛ.

Команда имеет не столь надежные тылы.  Да и бороться за попадание в еврокубки «пчелам» с их нестабильностью будет достаточно проблематично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брентфорд» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75.  Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Бордовые» пытаются выбраться из опасной зоны, да и «пчелам» пора налаживать результаты.

3.00ТБ 3.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 3.00 на матч «Бернли» — «Брентфорд»  позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.30Ничья в 1 таймеСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.30 на матч «Бернли» — «Брентфорд»  позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Форвард «пчел» Игор Тьяго настрелял уже 17 мячей в текущем чемпионате
  • «Бернли» в среднем пропускает 2 гола за матч
  • «Пчелы» на выезде в среднем пропускают 2 мяча за матч
  • «Бернли» неизменно забивал в 3 своих последних поединках
  • В трех последних очных встречах этих соперников на двоих забивалось не менее 3 мячей