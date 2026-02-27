С голами проблем не будет

прогноз на матч АПЛ, ставка за 3.00

28 февраля в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Брентфорд». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бернли — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Бернли»

Турнирное положение: «Бордовые» всеми силами сражаются за выживание. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Бернли» на 8 пунктов отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бордовые» не уступили «Челси» (1:1).

До того команда позорно проиграла «Мэнсфилду» (1:2). А вот поединок с «Кристал Пэлас» завершился успехом (3:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Бернли» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Бордовые» нынче явно не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча подряд.

Причем «Бернли» традиционно неудачно противостоит «пчелам». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Брентфорд» на 5 очков отстает от искомой пятой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчелы» были биты «Брайтоном» (0:2).

До того команда с натугой одолела скромный «Маклсфилд» (1:0). А вот чуть ранее она дала бой лидеру АПЛ «Арсеналу» (1:1).

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Пчелы» нынче забивают с огромной натугой. Команда в 3 своих последних матчах отличилась всего один раз.

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато форвард Игор Тьяго забил уже 17 мячей в АПЛ.

Команда имеет не столь надежные тылы. Да и бороться за попадание в еврокубки «пчелам» с их нестабильностью будет достаточно проблематично.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Брентфорд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Бордовые» пытаются выбраться из опасной зоны, да и «пчелам» пора налаживать результаты.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Бернли» — «Брентфорд» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.30 Ничья в 1 тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Бернли» — «Брентфорд» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

