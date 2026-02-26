27 февраля в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Урал». Матч начнется в 17:00 по мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Факел — Урал с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Факел»

Турнирное положение: Команда из Воронежа является лидером Первой лиги, набрав 48 баллов после 21 матча. Разница мячей — 29:11.

Последние матчи: в последнем матче чемпионата «Факел» с минимальным счетом обыграл «Челябинск» (1:0).

Также команда провела шесть товарищеских поединков в зимней паузе. Клуб из Воронежа одержал победы над «Согдианой» (1:0), «Радник Сурдулица» (1:0) и «Женисом» (6:1), сыграл вничью против «Слога Добой» (1:1), «Графичара» (1:1) и «Кызылкума» (3:3) и потерпел поражение от «Балтики» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Факел» завершил первую часть чемпионата на серии из пяти побед кряду. При этом команда в этих матчах забила 12 мячей, пропустив в свои ворота всего дважды. В товарищеских поединках клуб также выглядел солидно, несмотря на поражение от «Балтики».

«Урал»

Турнирное положение: «Урал» в данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 41 балл. Разница мячей — 30:18.

Последние матчи: в последнем поединке чемпионата уральская команда не смогла забить в ворота «Волги» из Ульяновска, завершив матч со счетом 0:0.

В зимней паузе клуб провел пять товарищеских матчей. В трех «Урал» смог одолеть соперников и в двух потерпел поражение. Удачными стали встречи против «Пюника» (3:2), «Юньнань Юйкунь» (2:0) и московского «Динамо» (2:0). Московский клуб также нанес поражение «Уралу» (1:2). Еще одно поражение клуб потерпел против «Акрона» (0:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Урал» отстает от лидирующего «Факела» на восемь очков перед этим матчем. Отрыв от третьего места у клуба пять баллов. Учитывая это, кажется, «Уралу» стоит сфокусироваться на защите второй строчки, учитывая, что оба первых места выходят напрямую в РПЛ.

Статистика для ставок

«Урал» имеет второй показатель в лиге по победам (12)

«Факел» пропустил меньше всех в Первой лиге (11)

В первом круге победа досталась «Уралу» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Факел» — фаворит в предстоящем матче. Букмекеры дают на победу команды — 2.30. Ничья оценена в 2.95, победа оппонента — 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.55 и 1.42.

Прогноз: Сыграем на ожидании голов от каждой из команд. Это основная ставка.

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.22.

Прогноз: Рискнем и сыграем на ничейный результат в поединке. Команды готовы показать равный матч.

Ставка: Ничья в матче за 2.95.