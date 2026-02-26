прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.22

27 февраля в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Уотфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бристоль Сити — Уотфорд с коэффициентом для ставки за 2.22.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Зарянки» мечтают забраться в стыки. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Бристоль Сити» на 4 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Зарянки» переиграли «Блэкберн» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда уступила «Суонси» (0:1). А вот поединок с «Рексемом» завершился боевым паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Бристоль Сити» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Зарянки» нынче крайне нестабильны. Команде явно нужно поднатореть в плане реализации.

Причем «Бристоль Сити» традиционно удачно противостоит «Уотфорду». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одной коллизии.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» пока окопались в середняках лиги. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Уотфорд» на 6 очков отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шершни» уступили «Ипсвичу» (0:2).

До того команда уверенно переиграла «Дерби» (2:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Престоном» (2:2).

При этом «Уотфорд» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Шершни» нынче находятся не в лучших кондициях. Команде с заметной натугой даются очки.

При этом «Уотфорд» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот на выезде команда набрала 16 очков в 16 поединках.

Команда уже больше года не обыгрывает бристольцев. Вот и в нынешней диспозиции «шершни» будут рады и завоеванному баллу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бристоль Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.85 и 1.84.

Прогноз: «Бристоль Сити» стремится подтянуться к стыкам, к тому же оппонент не преуспевает в плане реализации.

2.22 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Бристоль Сити» — «Уотфорд» принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Бристоль Сити» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют три и более мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Бристоль Сити» — «Уотфорд» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10

Пять причин, почему ставка зайдет