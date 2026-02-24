прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.37

25 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сток Сити» и «Оксфорд Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сток Сити — Оксфорд Сити с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» ходят в середняках Чемпионшипа. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Сток Сити» на 7 очков отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гончары» не смогли одолеть кризисный «Лестер» (2:2).

До того команда уступила «Фулхэму» (1:2). Да и поединок с «Чарльтоном» завершился конфузом (0:1).

В пяти своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Сток Сити» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Гончары» нынче угодили в кризис. Команда не побеждает уже полтора месяца.

Причем «Сток Сити» традиционно удачно противостоит «Оксфорд Сити». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при одной коллизии.

«Оксфорд Сити»

Турнирное положение: «Юс» отчаянно сражаются за выживание. Команда пребывает на 23 месте турнирной таблицы.

Причем «Оксфорд Сити» на 5 очков отстает от спасительной 21 позиции. При этом команда в среднем забивает меньше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Юс» дали бой «Мидлсбро» (0:0).

До того команда минимально уступила «Сандерленду». А вот чуть ранее она потерпела болезненное поражение от «Норвича» (0:3).

При этом «Оксфорд Сити» в 5 своих последних поединках добыл лишь 2 паритета. Команда отличилась одним забитыми мячом при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Юс» нынче находятся на спаде. Команда не забивает уже 4 матча кряду.

При этом «Оксфорд Сити» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот не побеждает команда уже 6 матчей подряд.

Интересно, что в двух последних очных поединках команда не поражала ворота «гончаров». Да и сейчас проблемы с реализацией весьма актуальны.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сток Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Сток Сити» стремится отдалиться от зоны вылета, к тому же оппонент не преуспевает в плане реализации.

Ставка: Победа «Сток Сити» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

