прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.62

25 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Ковентри». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ковентри с коэффициентом для ставки за 2.62.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» осели в группе середняков. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Шеффилд Юнайтед» на 6 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Клинки» в дерби одолели «сов» (2:1).

До того команда натужно переиграла «Портсмут» (1:0). А вот поединок с «Мидлсбро» завершился коллизией (1:2).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Клинки» всеми силами пытаются подтянуться к топ-6. Команда победила дважды кряду.

Причем «Шеффилд Юнайтед» традиционно сложно противостоит «Ковентри». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Небесно-голубые» мечтают оказаться в элите. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Ковентри» на 3 очка оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Небесно-голубые» одолели «Вест Бромвич» (2:0).

До того команда расправилась с «Мидлсбро» (3:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Оксфорд Юнайтед» (0:0).

При этом «Ковентри» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Небесно-голубые» нынче пребывают на подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Ковентри» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот не проигрывает команда 3 матча кряду.

Шикарный сезон выдает форвард Хаджи Райт. Американец успел наколотить уже 13 мячей в текущем чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шеффилд Юнайтед» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.

Прогноз: «Ковентри» мотивирован закрепиться на вершине таблицы, однако и «клинки» не лыком шиты.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут определить победителя.

Ставка: Ничья за 3.40

