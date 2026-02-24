25 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Ковентри». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ковентри с коэффициентом для ставки за 2.62.
«Шеффилд Юнайтед»
Турнирное положение: «Клинки» осели в группе середняков. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Шеффилд Юнайтед» на 6 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Клинки» в дерби одолели «сов» (2:1).
До того команда натужно переиграла «Портсмут» (1:0). А вот поединок с «Мидлсбро» завершился коллизией (1:2).
В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Шеффилд Юнайтед» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Состояние команды: «Клинки» всеми силами пытаются подтянуться к топ-6. Команда победила дважды кряду.
Причем «Шеффилд Юнайтед» традиционно сложно противостоит «Ковентри». В пяти последних очных поединках команда добыла 2 победы при двух поражениях.
«Ковентри»
Турнирное положение: «Небесно-голубые» мечтают оказаться в элите. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Ковентри» на 3 очка оторвался от ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Небесно-голубые» одолели «Вест Бромвич» (2:0).
До того команда расправилась с «Мидлсбро» (3:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Оксфорд Юнайтед» (0:0).
При этом «Ковентри» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Небесно-голубые» нынче пребывают на подъеме. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом «Ковентри» в среднем пропускает чуть чаще одного мяча за матч. А вот не проигрывает команда 3 матча кряду.
Шикарный сезон выдает форвард Хаджи Райт. Американец успел наколотить уже 13 мячей в текущем чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Шеффилд Юнайтед» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.66 и 2.08.
Прогноз: «Ковентри» мотивирован закрепиться на вершине таблицы, однако и «клинки» не лыком шиты.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники не смогут определить победителя.
Ставка: Ничья за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Небесно-голубые» забивают чаще всех в лиге: 68 мячей в 33 матчах
- В прекрасной форме находится форвард «Ковентри» Хаджи Райт, отличившийся 13 голами в чемпионате
- «Ковентри» на выезде в среднем забивает 2 гола за матч
- Обе команды победили в 2 своих последних поединках
- Лидер атак «клинков» Патри Бэмфорд настрелял 8 мячей в 16 проведенных поединках