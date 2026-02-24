прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.42

25 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Бирмингем». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Миллуолл — Бирмингем с коэффициентом для ставки за 2.42.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» борются за выход в АПЛ. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Миллуолл» на 6 очков отстает от искомой второй позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» были биты «Портсмутом» (1:3).

До того команда переиграла кризисный «Шеффилд Уэнсдей» (2:1). Да и поединок с «Рексемом» завершился успехом (2:0).

В пяти своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Миллуолл» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Львы» пытаются догнать дуэт лидеров. Команда до последней коллизии выиграла дважды кряду.

Причем «Миллуолл» традиционно неудачно противостоит «Бирмингем». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при двух поражениях.

«Бирмингем»

Турнирное положение: «Браммиз» мечтают запрыгнуть в стыки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Бирмингем» на 2 очка отстает от желанной шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Браммиз» одолели «Норвич» (2:1).

До того команда в серии пенальти уступила «Лидсу». А вот чуть ранее она подписала мировую с «Вест Бромвичем» (0:0).

При этом «Бирмингем» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Браммиз» нынче пребывают на подъеме. Команда уже почти 2 месяца не познает горечи поражений.

При этом «Бирмингем» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот до последней виктории команда дважды кряду сыграла вничью.

Не столь результативен и лидер атак команды Джей Стэнсфилд. На его счету пока значится всего 9 забитых мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Миллуолл» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 2.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 1.78.

Прогноз: «Миллуолл» мотивирован подтянуться к дуэту лидеров, к тому же оппонент не преуспевает в выездных поединках.

Ставка: Победа «Миллуолла» за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не смогут определить победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.16

