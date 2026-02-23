24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Дерби». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Халл Сити — Дерби с коэффициентом для ставки за 2.36.
«Халл Сити»
Турнирное положение: «Тигры» борются за выход в элиту. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Халл Сити» на 8 очков отстает от искомой второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» были биты КПР (1:3).
До того команда разгромно уступила «Челси» (0:4). Да и поединок с «Бристоль Сити» завершился досадным поражением (2:3).
В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Халл Сити» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: «Тигры» находятся в явном кризисе. Команда не побеждает уже 4 матча кряду, уступив в трех своих последних поединках.
Причем «Халл Сити» традиционно неудачно противостоит «Дерби». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.
«Дерби»
Турнирное положение: «Бараны» мечтают запрыгнуть в стыки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Дерби» на 3 очка отстает от столь желанной шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бараны» уступили «Уотфорду» (0:2).
До того команда сумела расправиться с «Суонси» (2:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ипсвича» (1:2).
При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Бараны» выступают, словно на американских горках. Для реального выхода в стыки команде не помешает прибавить в стабильности.
При этом «Дерби» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот «тиграм» команда не проигрывает уже больше 6 лет.
Команда имеет проблемы с надежностью тылов. Зато в двух последних очных поединках «бараны» обыграли «Халл».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Халл Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.98.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.73.
Прогноз: «Халл Сити» мотивирован подтянуться к первой шестерке, к тому же оппонент в последнее время крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Халл Сити» за 2.36.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не смогут определить победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.13
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Бараны» не смогут рассчитывать на травмированных защитника Сондре Лангоса и основного голкипера Якоба Зеттерстрема
- Форвард «Халл Сити» Оливер Макберни отличился уже 12 голами в чемпионате
- В случае победы «тигры» имеют все шансы активнее включиться в битву за прямую путевку в АПЛ
- «Тигры» выглядят предпочтительнее соперника в плане реализации
- «Халл» давненько не обыгрывал «баранов», а сейчас есть прекрасная возможность поправить столь неутешительную статистику личных встреч