прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.36

24 февраля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Халл Сити» и «Дерби». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Халл Сити — Дерби с коэффициентом для ставки за 2.36.

«Халл Сити»

Турнирное положение: «Тигры» борются за выход в элиту. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Халл Сити» на 8 очков отстает от искомой второй позиции. А вот забивает команда в среднем реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тигры» были биты КПР (1:3).

До того команда разгромно уступила «Челси» (0:4). Да и поединок с «Бристоль Сити» завершился досадным поражением (2:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Халл Сити» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тигры» находятся в явном кризисе. Команда не побеждает уже 4 матча кряду, уступив в трех своих последних поединках.

Причем «Халл Сити» традиционно неудачно противостоит «Дерби». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

«Дерби»

Турнирное положение: «Бараны» мечтают запрыгнуть в стыки. Команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Дерби» на 3 очка отстает от столь желанной шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бараны» уступили «Уотфорду» (0:2).

До того команда сумела расправиться с «Суонси» (2:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Ипсвича» (1:2).

При этом «Дерби» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Бараны» выступают, словно на американских горках. Для реального выхода в стыки команде не помешает прибавить в стабильности.

При этом «Дерби» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот «тиграм» команда не проигрывает уже больше 6 лет.

Команда имеет проблемы с надежностью тылов. Зато в двух последних очных поединках «бараны» обыграли «Халл».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Халл Сити» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 2.98.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.07 и 1.73.

Прогноз: «Халл Сити» мотивирован подтянуться к первой шестерке, к тому же оппонент в последнее время крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Халл Сити» за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники не смогут определить победителя.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.13

