прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.70

22 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Сандерленд — Фулхэм с коэффициентом для ставки за 2.70.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» борются за выживание. Команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Сандерленд» на 12 пунктов опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Черные коты» переиграли «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

До того команда минимально уступила «Ливерпулю». Да и поединок с «Арсеналом» завершился досадной коллизией (0:3).

В пяти своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Сандерленд» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Черные коты» нынче крайне нестабильны в плане результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем «Сандерленд» традиционно неудачно противостоит «Фулхэму». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при трех поражениях.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Дачники» сражаются за сохранение прописки в АПЛ. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Фулхэм» на 10 очков оторвался от зоны вылета. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Дачники» переиграли «Сток Сити» (2:1).

До того команда была разбита «Манчестер Сити» (0:3). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Эвертона» (1:2).

При этом «Фулхэм» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Дачники» только-только прервали свой трехматчевый проигрышный сериал. Вот только в 3 последних матчах АПЛ команда пропускала не менее 2 мячей.

При этом «Фулхэм» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато «черным котам» команда не проигрывает долгих 8 лет.

Команда имеет проблемы с надежностью тылов. Зато последняя виктория в Кубке Англии должна ментально разгрузить игроков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Сандерленд» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.70. Ничья оценена в 3.31, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.18 и 1.71.

Прогноз: «Сандерленд» мотивирован оторваться от опасной зоны, к тому же оппонент имеет не столь надежные тылы.

Ставка: Победа «Сандерленда» за 2.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют забить больше двух раз.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

