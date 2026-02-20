прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.25

21 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетико — Эспаньол с коэффициентом для ставки за 2.25.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико» на 3 очка отстает от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» не смогли одолеть «Брюгге» (3:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда была бита «Райо Вальекано» (0:3). Зато поединок с «Барселоной» завершился уверенным успехом (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Атлетико» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Пабло Барриос, Николас Гонсалес — травмированы.

Состояние команды: «Матрасники» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Атлетико» традиционно неудачно противостоит «Эспаньолу». В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены вернуться на победный путь. «Матрасники» явно способны прибавить в плане реализации.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» сражаются за попадание в еврокубки. Команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на один балл опережает идущую седьмой «Сельту». При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» не сумели одолеть «Сельту» (2:2).

До того команда была разбита «Вильярреалом» (1:4). А вот чуть ранее досадным образом уступила «Алавесу» (1:2).

При этом «Эспаньол» в 5 своих последних поединках добыл одну ничью. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Фернандо Калеро — травмирован.

Состояние команды: «Попугаи» нынче угодили в кризис. До последней ничьей команда уступила 4 раза кряду.

При этом «Эспаньол» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато «Атлетико» команда не проигрывает без малого 4 года.

Команда не может победить уже два месяца. Да и вообще, очки каталонцам нынче даются крайне натужно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Попугаи» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Попугаи» не побеждают уже 2 месяца

Мадридцы в среднем пропускают реже одного мяча за матч

«Атлетико» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетико» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.47. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.95.

Прогноз: «Матрасники» мотивированы подтянуться к третьей позиции, и наверняка активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости нынче находятся в кризисе, тогда как «Атлетико» явно способен поднатореть в плане реализации.

2.25 Фора «Атлетико» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Атлетико» — «Эспаньол» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Атлетико» — «Эспаньол» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00