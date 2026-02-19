прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.11

20 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Эльче». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Атлетик — Эльче с коэффициентом для ставки за 2.11.

«Атлетик»

Турнирное положение: «Львы» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» на 4 очка отстает от топ-6. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Львы» одолели «Овьедо» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Реал Сосьедада» (0:1). А вот поединок с «Леванте» завершился успехом (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Атлетик» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Львы» нынче не столь стабильны в плане результатов. Команда все никак не поднимется в зону еврокубков.

Причем «Атлетик» традиционно успешно противостоит «Эльче». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены подтянуться к первой шестерке. «Львы» уж точно не собираются терять очки в матче с представителем нижней части турнирной таблицы.

«Эльче»

Турнирное положение: «Илиситанцы» сражаются за выживание в Ла Лиге. Команда пребывает на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Эльче» на один пункт оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Илиситанцы» не сумели одолеть «Осасуну» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Реал Сосьедада» (1:3). А вот чуть ранее она уступила «Барселоне» (1:3).

При этом «Эльче» в 5 своих последних поединках добыл всего 2 ничьих. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Илиситанцы» в последних матчах выглядели убогенько. Команда до последней ничьей уступила 3 раза кряду.

При этом «Эльче» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато «Атлетику» команда не проигрывает уже 3 с половиной года.

Команда в двух последних очных поединках не пропускала от басков. Вот и в нынешней диспозиции «илиситанцы» постараются зацепиться за очки.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Илиситанцы» постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Илиситанцы» не побеждают уже 2 месяца

Обе команды в среднем пропускают чаще одного мяча за матч

«Атлетик» в двух последних очных поединках не поражал ворота «Эльче»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Атлетик» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 3.91, а победа оппонента — в скромные 5.36.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.89.

Прогноз: «Львы» мотивированы подтянуться к зоне еврокубков, и явно сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости не могут победить уже на протяжении двух месяцев, да и атака басков должна поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Атлетика» в 1 тайме за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.17