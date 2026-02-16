прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.50

17 февраля в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Чарльтон» и «Портсмут». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Чарльтон — Портсмут с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Чарльтон»

Турнирное положение: «Эддикс» бьются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Чарльтон» на 7 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Эддикс» одолели «Сток Сити» (1:0).

До того команда расписала мировую с КПР (0:0). Зато поединок с «Лестером» завершился уверенным успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Чарльтон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эддикс» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не пропускает уже 3 матча кряду.

Причем «Чарльтон» традиционно успешно противостоит «Портсмуту». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от группы аутсайдеров. «Эддикс» уж точно будут активно атаковать.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпи» нынешний сезон проводят не столь продуктивно. Команда пребывает на 21 месте турнирной таблицы.

Причем «Портсмут» на один пункт опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Помпи» уступили «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

До того команда потерпела поражение от «Престона» (0:1). А вот чуть ранее она сумела одолеть «Вест Бромвич» (3:0).

При этом «Портсмут» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Помпи» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда уступила в 2 своих последних матчах.

При этом «Портсмут» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и не забивает команда уже два матча подряд.

Откровенно блеклый сезон выдает Колби Бишоп. 29-летний форвард пока отличился всего одним результативным выстрелом в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Помпи» в среднем забивают реже одного мяча за матч

«Портсмут» уступил в 2 своих последних поединках

«Чарльтон» не пропускает уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Чарльтон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.25 и 1.57.

Прогноз: «Чарльтон» мотивирован отдалиться от опасной зоны, и уж точно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева в последних матчах смотрелись довольно выгодно, тогда как оппонент уступил в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Чарльтона» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25